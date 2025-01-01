بعد ان قتل والدها امامها.. صحفية تبعث بمناشدة للرئيس العليمي - أخبار كلمتك

بعتث الصحفية غدير الشرعبي برقية الى فخامة الرئيس العليمي جاء فيها:

إلى فخامة رئيس الجمهورية رشاد العليمي المحترم،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أتوجه إليكم بهذه المناشدة الإنسانية، وأضع بين أيديكم قضيتي التي أثقلت كاهلي وأثرت على حياتي وحياة أسرتي.

أنا المواطنة [غدير سيف فرج الشرعبي]،

إبنة المرحوم سيف محمود فرج الشرعبي، الذي قُتل بيد المجرم وليد كامل عبدالرقيب الملقب بـ "وليد شلعه "في يوم الإثنين الموافق ٣٠ ديسمبر الساعة السابعة والنصف،

كان وقوع هذه الجريمة البشعة أمام أنظارنا، وما زالت قلوبنا تتألم لفقدان والدنا الغالي الذي لازال الى الان في الثلاجة، ولقد سلبت هذه الجريمة من حياتنا السعادة والأمان، وتركنا نواجه الفراق والحرمان.

أناشد فخامتك بصفتك رئيساً للدولة ورمزاً للعداله ، أن تساعدنا في البحث عن قاتل أبي وتحقيق العدالة التي نستحقها. إنني أؤمن بأن دولتنا الرشيدة تضع العدالة وحقوق المواطن في مقدمة أولوياتها، وأتمنى أن يكون هناك تحرك فعّال منكم لملاحقة الجاني والمضي قدماً نحو تحقيق العدالة.

أرجو منكم النظر في قضيتنا بعين الرحمة والإنصاف، وأن تكونوا صوتاً لمن لا صوت لهم.

أستودعكم الله وأمل أن أسمع قريبًا أخبارًا تسعد قلبي وقلوب أسرتي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير مني.

#أشتي_أدفن_أبي

#القصاص_للعم_سيف