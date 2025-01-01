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اول تعليق على مقتل والد صحفية امام اعينها - أخبار كلمتك

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اول تعليق على مقتل والد صحفية امام اعينها - أخبار كلمتك

اول تعليق على مقتل والد صحفية امام اعينها - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 1 يناير 2025 04:02 مساءً - كلمتك/خاص:

طالبت المديرة التنفيذية لمبادرة مسار السلام اليمنية الناشط السياسية ياسمين الناظري، الجهات المعنية في محافظة تعز بعدم تمرير جريمة مقتل والد الصحفية غدير الشرعبي.

وقالت الناظري في منشورًا لها على منصة "أكس" إن جريمة قتل والد الصحفية غدير سيف فرج الشرعبي في مدينة تعز لا يجب أن تمر مرور الكرام وأن ينجو القاتل بفعلته".

وأشارت إلى أن "الجريمة تعكس استهتار الأفراد المحسوبين على الشرعية بأدوارهم تجاه المواطن، وهذا يشمل القيادات المسؤولة عنهم والجهات الأمنية المختصة التي فشلت في القبض على القاتل حتى اللحظة".
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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