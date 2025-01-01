اول تعليق على مقتل والد صحفية امام اعينها - أخبار كلمتك

طالبت المديرة التنفيذية لمبادرة مسار السلام اليمنية الناشط السياسية ياسمين الناظري، الجهات المعنية في محافظة تعز بعدم تمرير جريمة مقتل والد الصحفية غدير الشرعبي.

وقالت الناظري في منشورًا لها على منصة "أكس" إن جريمة قتل والد الصحفية غدير سيف فرج الشرعبي في مدينة تعز لا يجب أن تمر مرور الكرام وأن ينجو القاتل بفعلته".

وأشارت إلى أن "الجريمة تعكس استهتار الأفراد المحسوبين على الشرعية بأدوارهم تجاه المواطن، وهذا يشمل القيادات المسؤولة عنهم والجهات الأمنية المختصة التي فشلت في القبض على القاتل حتى اللحظة".

