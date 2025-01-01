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أول تعليق لمدبولي بشأن فرض ضرائب على التيلفون المحمول - أخبار كلمتك

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أول تعليق لمدبولي بشأن فرض ضرائب على التيلفون المحمول - أخبار كلمتك

أول تعليق لمدبولي بشأن فرض ضرائب على التيلفون المحمول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 04:00 مساءً - قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إن هناك شركات عالمية تقوم بتصنيع المحمول في مصر تشتكي من عملية تهريب التليفونات.

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي اليوم إن الهدف من قرار فرض جمارك علي التليفونات القادمة من الخارج وهو حماية للصناعة الوطنية. 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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