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تعرف على اسماء القيادات التي ستغتالهم اسرائيل في صنعاء - أخبار كلمتك

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تعرف على اسماء القيادات التي ستغتالهم اسرائيل في صنعاء - أخبار كلمتك

تعرف على اسماء القيادات التي ستغتالهم اسرائيل في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 01:37 صباحاً - كلمتك/خاص:

كشفت صحيفة اسرائيلية عن اغتيال وشيك لقيادات الحوثي في صنعاء.
وقال محمد البخيتي:نحن لا نخشى إلا الله ونسأله ان لا يتوفانا إلا شهداء، ونقول لامريكا وبريطاني وكيانهم الصهيوني.
واضاف: بأننا نمتلك القدرة والجرأة على الرد بالمثل وسنستهدف قياداتكم العسكرية والسياسية ولدينا بنك واسع من الاهداف، والكرة في ملعبكم.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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