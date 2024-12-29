كشفت صحيفة اسرائيلية عن اغتيال وشيك لقيادات الحوثي في صنعاء.
وقال محمد البخيتي:نحن لا نخشى إلا الله ونسأله ان لا يتوفانا إلا شهداء، ونقول لامريكا وبريطاني وكيانهم الصهيوني.
واضاف: بأننا نمتلك القدرة والجرأة على الرد بالمثل وسنستهدف قياداتكم العسكرية والسياسية ولدينا بنك واسع من الاهداف، والكرة في ملعبكم.
تعرف على اسماء القيادات التي ستغتالهم اسرائيل في صنعاء - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 01:37 صباحاً - كلمتك/خاص:
كشفت صحيفة اسرائيلية عن اغتيال وشيك لقيادات الحوثي في صنعاء.
كشفت صحيفة اسرائيلية عن اغتيال وشيك لقيادات الحوثي في صنعاء.
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