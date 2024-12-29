24 هدفا في 12 مباراة بدور المجموعات لـ"خليجي 26" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 05:00 مساءً - اسدل الستار على منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي خليجي 26 المقامة حاليا في الكويت واسفر عن تأهل منتخبات الكويت وعمان والسعودية والبحرين لدور نصف النهائي.

أرقام دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي

12 مباراة

8 إنتصارات 4 تعادلات

34 هدف

الشوط 2 الأعلى تهديفيا بواقع 18 هدف مقابل 16 تم تسجيلها بالشوط الثاني

أكبر حصة أهداف السعودية ضد اليمن 3-2

أكثر نتيجة تكررت 1 - 1 في 4 مباريات

مباريات نصف النهائي في خليجي 26

وتقام مباريات مباريات نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل، والمواجهات كالتالي:

السعودية ضد عمان 4:30 مساء

الكويت ضد البحرين 7:45 مساء

وتأهل منتخب السعودية إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج بعد الفوز على نظيره منتخب العراق بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات بطولة كأس الخليج “خليجي 26”.

وسجل ثلاثية السعودية كل من سالم الدوسري من ركلة جزاء في الدقيقة 56 وعبد الله الحمدان هدفين في الدقائق 80 و85، فيما جاء هدف العراق عن طريق مهند علي كاظم في الدقيقة 63.

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