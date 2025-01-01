الرياضة - 02:56 - مقتل وإصابة العشرات في حادث دهس بمدينة لويزيانا ‏الأمريكية (فيديو)‏ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 02:56 مساءً - أعلنت قناة «CBS News» الأمريكية، اليوم الأربعاء، مقتل 10 وإصابة 30 آخرين، بعدما صدمت مركبة حشدًا من الناس في «نيو أورليانز» بمدينة «لويزيانا».

وأفادت تقارير إعلامية محلية أمريكية، بأن سائق السيارة المتسبب في حادث «نيو أورليانز» خرج من شاحنته وبدأ بإطلاق النار تجاه أفراد الشرطة

وذكرت وكالة الأنباء «رويترز» نقلًا عن شرطة «نيو أورليانز»، أنها تتعامل مع حادث سقوط عدد كبير من الضحايا، مشيرة إلى أن هذا حادث الدهس كان متعمدًا، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.