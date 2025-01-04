ريمونتادا مثيرة، ريال مدريد يقلب الطاولة على فالنسيا بفوز قاتل بالدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 12:16 صباحاً - الدوري الإسباني، حقق ريال مدريد ريمونتادا أمام مضيفه فالنسيا وحول تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الميستايا، والمؤجل بينهما من الجولة 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم فالنسيا بهدف اللاعب هوجو دورو في الدقيقة 27، ثم أدرك لوكا مودريتش التعادل لريال مدريد في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة 95 استغل بيلينجهام خطأً دفاعيًّا من لاعبي فالنسيا وخطف هدف الفوز القائل في الدقيقة 95 ليحصد نقاط المباراة الثلاث، بعد أن كان متأخرًا بهدف حتى الدقيقة 85.

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، التشكيل الأساسي لخوض مواجهة فالنسيا، اليوم الجمعة، على ملعب الميستايا، والمؤجلة من الجولة 12 من عمر الدوري الإسباني

ريال مدريد، كلمتك

عودة ميندي أمام فالنسيا

وشهد التشكيل عودة فيرلاند ميندي بعدما غاب في آخر مباراتين في الليجا ضد رايو فاليكانو وإشبيلية.

ولم يُجر أنشيلوتي تغييرات كبيرة على التشكيل الأساسي، حيث اعتمد على أفضل العناصر، مؤجلًا فكرة التدوير إلى لقاء كأس الملك أمام ديبورتيفا مينيرا، الإثنين المقبل.

تشكيل ريال مدريد أمام فالنسيا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: فاسكيز - تشواميني - روديجر - فيرلاند ميندي.

الوسط: فيدي فالفيردي - داني سيبايوس - جود بيلينجهام.

الهجوم: رودريجو - فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي.

تشكيل فالنسيا أمام ريال مدريد

يبدأ فريق فالنسيا مباراته أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني بتشكيل مكون من:

ستول ديمتريفسكي - ديميتري فالكييه - كريستيان موسكويرا - كاسار تاريجا - ياريك جاسيورسكي - دييجو لوبيز - جافي جويرا - بارنتشيا - لويس ريوخا - أندريه ألميدا - هوجو دورو.

تشكيل فالنسيا أمام ريال مدريد، كلمتك

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإسباني

بهذه النتيجة حصد ريال مدريد نقاط المباراة كاملة ليرفع رصيد إلى 43 نقطة استعاد بها صدارة الليجا، فيما تجمد رصيد فالنسيا عن 12 نقطة في المركز قبل الأخير.

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