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محمد عبد المنعم وش السعد، نيس يفوز على رين ويصعد للمركز الرابع في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

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محمد عبد المنعم وش السعد، نيس يفوز على رين ويصعد للمركز الرابع في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

محمد عبد المنعم وش السعد، نيس يفوز على رين ويصعد للمركز الرابع في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 12:36 صباحاً - فاز فريق نيس على نظيره رين بنتيجة 3-2، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري الفرنسي.

 

افتتح نيس التسجيل عن طريق إيفان جيسان في الدقيقة 12، قبل أن يتعادل مونيجا لرين في الدقيقة 27، وعاد نيس وسجل هدفين عن طريق ديوب ولابورد في الدقيقة 34 والدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، فيما قلص أدريين تروفيرت الفارق بالهدف الثاني لرين في الدقيقة 47.

 

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تشكيل نيس أمام رين 

وعاد الدولي المصري محمد عبد المنعم، مدافع نادي نيس، إلى قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة رين في الدوري الفرنسي.

وشهد تشكيل نيس تواجد محمد عبد المنعم في التشكيل الأساسي لأول مرة بعد عودته من الإصابة. 

وبدأ نيس مباراة رين كالتالي:

في حراسة المرمى: مارسين بولكا

في خط الدفاع: أنطوان ميندي - يوسف ندايشيمي - محمد عبد المنعم - ميلفين بارد

في خط الوسط: هشام بوداوي - إيفان جيسان - بدر الدين بوعناني - تانجي ندومبيلي - سفيان ديوب

في خط الهجوم: جايتان لابورد

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وكان محمد عبد المنعم، قد تعرض للإصابة عقب مباراة جلاسكو رينجرز الإسكتلندي في بطولة الدوري الأوروبي يوم 28 نوفمبر الماضي.

وشهدت قائمة نيس، تواجد محمد عبد المنعم، بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم.

وغاب محمد عبد المنعم عن المشاركة في آخر 6 مباريات لفريق نيس سواء في الدوري الفرنسي أو الدوري الأوروبي أو كأس فرنسا.

وانضم محمد عبد المنعم، إلى نيس مطلع الموسم الجاري، قادمًا من النادي الأهلي بعقد لمدة 4 مواسم.

بهذه النتيجة يحتل نيس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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