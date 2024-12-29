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465 وظيفة خالية بشركة صناعات غذائية، الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم - أخبار كلمتك

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465 وظيفة خالية بشركة صناعات غذائية، الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم - أخبار كلمتك

465 وظيفة خالية بشركة صناعات غذائية، الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 05:15 مساءً - أعلنت وزارة العمل اليوم الأحد، عن بدء التقديم على 465 فرصة عمل متوفرة في شركة الصناعات الغذايئة العربية" في مِهن: مندوب مبيعات، وسائق مبيعات، ومراقب أمن، وعامل إنتاج، وعامل خدمات.

شروط التقديم لوظائف وزارة العمل 

 وذلك للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ويشترط الخبرة، برواتب تبدأ من 6000 جنيه، وحتى 7500 جنيه، مع توافر تأمين طبي واجتماعي، وصرف أرباح، وفرص للترقي، ووسائل انتقال من المحافظات.

خطوات التقديم لوظائف وزارة العمل 

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أنه يمكن التقديم للحصول على فرص وظائف المبيعات في العنوان التالي: 5 شارع بني عامر متفرع من شارع مراد- الجيزة – الدور الثاني.

والتقدم على وظائف الإنتاج والأمن في العنوان التالي: المنطقة الصناعية الثانية، أكتوبر قطعة 12، وقالت أن الفرص والأعداد المتاحة هي: 140 مندوب مبيعات، و70 سائق مبيعات، و25 مراقب أمن، و220 عامل إنتاج، 80 عامل خدمات.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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