الشرع: تنظيم انتخابات فى سوريا يستغرق 4 سنوات والمواطن سيشعر بالتحسن بعد عام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 05:10 مساءً - أكد قائد إدارة العمليات العسكرية فى سوريا، أحمد الشرع المعروف سابقا بـ الجولاني، أن تنظيم عملية انتخابية قد يستغرق 4 أعوام.

أحمد الشرع يوضح مدة الفترة الانتقالية فى سوريا

وقال أحمد الشرع، في مقابلة مع قناة العربية السعودية، اليوم الأحد: "لا أعتبر نفسي محرر سوريا، فكل من قدم تضحيات حرر البلاد"، معتبرا أن الشعب السوري أنقذ نفسه بنفسه.

وفيما يتعلق بالفترة الانتقالية، أوضح أحمد الشرع، أن إعداد وكتابة دستور سوريا الجديد، قد يستغرق نحو 3 سنوات، وتنظيم انتخابات قد يتطلب أيضا 4 سنوات.

أحمد الشرع يعد المواطن بتحسن الأوضاع بعد عام

لافتا فى ذات السياق، إلى أن "أي انتخابات سليمة بسوريا ستحتاج إلى القيام بإحصاء سكاني شامل"، ما يتطلب وقتًا.

ورجح أحمد الشرع، أن الدولة تحتاج إلى سنة ليلمس المواطن تغييرات خدمية جذرية.

وفيما يتعلق بالتظاهرات، شدد على أنها حق مشروع لأي مواطن كي يعبر عن رأيه، دون المساس بالمؤسسات.

أحمد الشرع: سندير المرحلة الانتقالية بعقلية الدولة ونتطلع لدستور يستمر لأطول مدة بين توحيد الفصائل والانقسامات الداخلية، هل ينجح الشرع في إعادة بناء جيش سوري جديد؟

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