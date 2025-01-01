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الرياضة - 02:36 - عيار 21 بـ 73.57.. سعر الذهب بالدولار اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:36 - عيار 21 بـ 73.57.. سعر الذهب بالدولار اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:36 - عيار 21 بـ 73.57.. سعر الذهب بالدولار اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 02:36 مساءً - سعر الذهب الآن.. ارتفع سعر الذهب بالدولار اليوم الثلاثاء 1 يناير 2025 بـ منتصف التعاملات، وذلك وفقاً لآخر تحديث في أسعار الذهب بـ مصر.

سعر الذهب بالدولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب بالدولار وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب بالدولار اليوم

سعر الذهب عيار 24 بالدولار

سعر الذهب عيار 24، بلغ اليوم نحو 4274.25 جنيه، بما يعادل 8407.82 دولار.

سعر الذهب عيار 22 بالدولار

سعر الذهب عيار 22، بلغ اليوم نحو 3918 جنيها، بما يعادل 77.07 دولار.

سعر الذهب عيار 21 بالدولار

سعر الذهب عيار 21، بلغ اليوم نحو 3740 جنيها، بما يعادل 73.57 دولار.

سعر الذهب عيار 18 بالدولار

سعر الذهب عيار 18، بلغ اليوم نحو 3205.75 جنيه، بما يعادل 6305.99 دولار.

سعر الذهب عيار 14 بالدولار

سعر الذهب عيار 14، بلغ اليوم نحو 2493.25 جنيه، بما يعادل 4904.44 دولار.

سعر الذهب عيار 12 بالدولار

سعر الذهب عيار 12، بلغ اليوم نحو 2137.25 جنيه، بما يعادل 4204.16 دولار.

سعر الذهب عيار 9 بالدولار

سعر الذهب عيار 9، بلغ اليوم نحو 1602.75 جنيه، بما يعادل 3152.75 دولار.

سعر الجنيه الذهب بالدولار

سعر الجنيه الذهب، بلغ اليوم نحو 29920 جنيها، بما يعادل 588.55 دولار.

سعر الذهب
سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر

يذكر أن أسعار الذهب في مصر تختلف بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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