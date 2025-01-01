عرض ضخم من باريس سان جيرمان لضم محمد صلاح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 02:20 مساءً - قدم نادي باريس سان جيرمان عرضًا مغريًا للمصري محمد صلاح، نجم ليفربول، خلال الموسم الحالي.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في الصيف المقبل، ويستطيع التفاوض والتوقيع الآن مجانًا مع أي نادٍ.

عرض ضخم من باريس سان جيرمان لمحمد صلاح



وكتب رومان كوليه جودين، الصحفي الشهير بشبكتي "يورو سبورت وسكاي سبورتس"، على حسابه في "إكس": "باريس سان جيرمان يرغب بشدة في التعاقد مع محمد صلاح في الصيف المقبل، ويعرض عليه راتبًا أسبوعيًّا قدره 500,000 يورو لمدة 3 مواسم".

وأضاف: "بينما يقدم ليفربول عرضًا لتمديد عقد صلاح مع تخفيض طفيف في الراتب، ليصبح 400,000 يورو أسبوعيًّا لمدة موسمين فقط".

يذكر أن النجم المصري محمد صلاح صرح مؤخرًا بأن مفاوضات تجديد عقده مع ليفربول ليست قريبة من الوصول إلى اتفاق.

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