مراكز الطب الرياضي بوزارة الرياضة تبدأ الفحوصات الطبية لجميع الرياضيين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 02:20 مساءً - بدأت مراكز الطب الرياضي التابعة لوزارة الشباب والرياضة في إجراء الفحوصات الطبية وإعداد الملف الطبي للرياضيين من خلال مراكز ووحدات الطب الرياضي للاعبين في الرياضات المختلفة بمحافظات الجمهورية.

و بلغ عدد اللاعبين الذين تم استقبالهم وإجراء الفحوصات لهم في مركز الطب الرياضي بطنطا 700 لاعب ولاعبة خلال الأيام الثلاثة الماضية، وسيتم استكمال باقي الفحوصات على مدار الأيام المقبلة.

واستعدت وحدات الطب الرياضى بكل من: "المنوفية، القليوبية، الشرقية، الإسماعيلية، الاسكندرية" لبدء العمل في إجراء الفحوصات خلال الأسبوع المقبل.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن صحة وسلامة الرياضيين تأتي على رأس أولويات الوزارة، حيث تسعي الوزارة بصفة مستمرة إلى تعزيز المنظومة الطبية بما يواكب أحدث المعايير العالمية، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية الشاملة لكافة اللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية.

و اشار وزير الشباب والرياضة أن هذه الإجراءات تاتي تفعيلا لنص المادة 79 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بشأن التزام الأندية والهيئات الرياضية بإعداد سجل طبي عن اللاعبين المسجلين لديها متضمنًا تاريخهم الطبي، على أن يتم تحديثه بشكل دوري.

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