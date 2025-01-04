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بعد سعادة اللاعب بالحديث عنه، فرانكفورت يرد على انتقال مرموش لمانشستر سيتي (فيديو) - أخبار كلمتك

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بعد سعادة اللاعب بالحديث عنه، فرانكفورت يرد على انتقال مرموش لمانشستر سيتي (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد سعادة اللاعب بالحديث عنه، فرانكفورت يرد على انتقال مرموش لمانشستر سيتي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 01:16 صباحاً - دخل عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت دائرة اهتمامات نادي مانشستر سيتي لضمه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد الإعلامي محمد الليثي في تصريحات عبر برنامجه، أن الإعداد تواصل مع المتحدث الرسمي لفريق آينتراخت فرانكفورت للتأكد من الأخبار المتداولة بانتقال عمر مرموش لمانشستر سيتي.

وأوضح أن فريق فرانكفورت الألماني نفي جملة وتفصيلًا كل ما تردد حول انتقال مرموش للسيتي ولم يصل أي عرض رسمي للنادي مثلما تردد.

وحسب صحيفة ديلي ميل، فإن النادي الإنجليزي يسعى لتدعيم صفوف الفريق خلال شهر يناير الجاري بسبب مستواه خلال الفترة الماضية.

وأفادت الصحيفة بأن مصدر من النادي أخبرها أنه سيتم ضم من 3 إلى 4 لاعبين في يناير الحالي.

وكشفت الصحيفة أن مانشستر سيتي يسعى لضم لاعب وسط مدافع بديل لرودري المصاب، ومدافع ومهاجم.

ووفق الصحيفة فإن مرموش لاعب  منتخب مصر في مقدمة الترشيحات لتدعيم صفوف الفريق خاصة أنه يلعب في جميع مراكز الخط الأمامي.

 

وتحدث مرموش لصحيفة بيلد من قبل عن رحيله: "بالطبع أسمع عن اهتمام أندية أخرى بضمي. أشعر بالفخر لأن الناس يتحدثون عني. هذا يُظهر أنني أقوم بعمل جيد".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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