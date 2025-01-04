الدبيس: لم نتهاون أمام بلوزداد وما زال لدينا الفرصة في التأهل للدور القادم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 01:36 صباحاً - أعرب كريم الدبيس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن حزنه عقب الخسارة أمام شباب بلوزداد بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين في رابع جولات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث الدبيس خلال تصريحات تليفزيونية: "لعبنا المباراة بكامل تركيزنا، والفريق بالكامل كان يلعب علي قلب رجل واحد ولم نتهاون في أي دقيقة، لكن الهدف جاء عن طريق خطأ في إحدى الكرات التي استغلها لاعبي المنافس".

وأضاف:" لم نفقد الفرصة في التأهل ومازالت لدينا الفرصة للعبور للدور القادم، وسنضع كامل تركيزنا في المباريات المقبلة لتحقيق هذا الأمر".

مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

وخسر الأهلي من مضيفه شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 0/1، في المباراة التي جرت، مساء أمس الجمعة، على ملعب 5 جويلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل نوفل خاسف هدف فريق شباب بلوزداد في الدقيقة 90+1.

تشكيل الأهلي أمام شباب بلوزداد

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، أشرف داري، يحيى عطية الله.

خط الوسط: إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية.

خط الهجوم، كريم الدبيس، وسام أبو علي، حسين الشحات.

وتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: مصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأكرم توفيق وبيرسي تاو ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وعمر الساعي.

تشكيل شباب بلوزداد ضد الأهلي

حراسة المرمى: مصطفى زغبة.

خط الدفاع: حسين بن عيادة، شعيب قداد، معاذ حداد، خاسف نوفل.

خط الوسط: عبد الرؤوف بن غيث، حسين سلمي، محمد إسلام بالخير.

خط الهجوم: أيمن محيوس، خانيسا مايو، عبد الرحمن مزيان.

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: فريد شعال، بدر الدين سوياد، أسامة دايباش، هيدي شعبي، محمد عزي، إسلام سليماني، يوسف كوني، رزقي حمرون وعرفات دومبيا.

ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي 7 نقاط

شباب بلوزداد 6 نقاط

أورلاندو بيراتس 5 نقاط

ستاد أبيدجان نقطة واحدة

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