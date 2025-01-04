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موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان بنهائي كأس السوبر الإيطالي - أخبار كلمتك

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موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان بنهائي كأس السوبر الإيطالي - أخبار كلمتك

موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان بنهائي كأس السوبر الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 01:36 صباحاً - حقق فريق ميلان الفوز أمام منافسه يوفنتوس، بعد تحول تأخره بهدف للفوز بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الجمعة، على ملعب الأول بارك في السعودية، في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

 

وبهذه الفوز يتأهل فريق ميلان لمواجهة الإنتر في نهائي السوبر الإيطالي بعد تأهل الأخير عقب الفوز أمس بثنائية أمام أتالانتا. 

 

موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان بنهائي كأس السوبر الإيطالي

من المقرر أن يقام نهائي كأس السوبر الإيطالي مساء يوم الإثنين المقبل، الموافق 6 يناير 2025 على ملعب الأول بارك.

وتقام مباراة إنتر ضد ميلان في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

 

أهداف مباراة ميلان ويوفنتوس

وسجل كينان يلدز هدف التقدم لفريق يوفنتوس في الدقيقة 21، ثم تعادل بوليسيتش لميلان في الدقيقة 71 من ركلة جزاء، وجاء هدف الفوز عن طريق جاتي لاعب يوفنتوس بعد تسجيل هدف ذاتي بمرماه بالدقيقة 75.  

 

تشكيل يوفنتوس أمام ميلان

دي جريجوريو - سافونا - كالولو - جاتي - ماكيني - لوكاتيلي - تورام - كونسيساو - كوبمينرز - مبانجولا - فلاهوفيتش.

 

تشكيل ميلان أمام يوفنتوس

ماينان - إيمرسون رويال - توموري - ثياو - ثيو - بن ناصر - فوفانا - بوليسيتش - ريندرز - خيمينيز - موراتا.

وسيلتقي الفائز من هذه المباراة مع إنتر ميلان، الذي تأهل للنهائي بفضل فوزه على أتالانتا بنتيجة (2-0) الخميس. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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