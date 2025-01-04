نهاية غير متوقعة، إعلامي سعودي يصدم جماهير النصر بشأن مستقبل كريستيانو رونالدو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 02:36 صباحاً - كشف الإعلامي السعودي بندر العتيبي، مفاجأة بشأن مستقبل كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي ومنتخب البرتغال.

وأكد بندر خلال تصريحات تليفزيونية بقناة الرياضية 24: أن كريستيانو رونالدو من المتوقع اعتزاله مع نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن عقد كريستيانو رونالدو مع النصر قد انتهى وهناك مفاوضات حول التجديد.

فيما كشفت تقارير صحفية، حقيقة تفكير باريس سان جيرمان، في ضم كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، الذي يمكنه التوقيع مع أي نادٍ، بدءًا من يناير الجاري، في ظل انتهاء عقده مع "العالمي" بنهاية الموسم الحالي.

حقيقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى باريس سان جيرمان

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، قد أشارت إلى أن "الدون" يفكر في الرحيل عن النصر، لكنه لا ينوي الاعتزال، وهو ما فتح باب التكهنات حول مصيره.

كما ترددت أنباء عن إمكانية انتقال رونالدو لسان جيرمان، بعد رحيل الثلاثي "نيمار دا سيلفا، وليونيل ميسي، وكيليان مبابي" عن الفريق.

لكن الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، قال عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "مصادر بنادي باريس سان جيرمان نفت التقارير التي تزعم إمكانية ضم رونالدو، وأكدت عدم إجراء أي محادثات مع اللاعب".

وفي ذات السياق، قال الصحفي الإنجليزي، بن جاكوبس: "لا توجد لدى باريس سان جيرمان أي خطط، للتقدم بعرض لضم كريستيانو رونالدو".

وحسب المصادر ذاتها، فإن "إستراتيجية سان جيرمان الجديدة، تتمثل في الابتعاد عن التعاقدات الكبرى.. فالشعار الجديد هو شراء الشباب، وبقدر الإمكان، الفرنسيون منهم".

وكانت تقارير صحفية سعودية أشارت بأن النصر يحاول التفاوض مع رونالدو، من أجل تمديد عقده.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.