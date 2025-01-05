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الرياضة - 07:46 - اسعار الذهب في مصرخلال التعاملات الصباحية.. اليوم الأحد 5-1-2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:46 - اسعار الذهب في مصرخلال التعاملات الصباحية.. اليوم الأحد 5-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:46 - اسعار الذهب في مصرخلال التعاملات الصباحية.. اليوم الأحد 5-1-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 07:46 صباحاً - أسعار الذهب الأن.. ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية بداية تعاملات اليوم الأحد 5-1-2025 وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار الذهب في مصر تحديث يومي ويتسأل الكثير من الناس عن حركة اسعار الذهب في مصر تحديث يومي.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

اسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الأحد 5-1-2025

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 4297 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 3940 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 3760 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 3223 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2507 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

سجل الحنيه الذهب نحو 30080 جنيه.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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