الرياضة - 07:46 - اسعار الذهب في مصرخلال التعاملات الصباحية.. اليوم الأحد 5-1-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 07:46 صباحاً - أسعار الذهب الأن.. ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية بداية تعاملات اليوم الأحد 5-1-2025 وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار الذهب في مصر تحديث يومي ويتسأل الكثير من الناس عن حركة اسعار الذهب في مصر تحديث يومي.

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اسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الأحد 5-1-2025

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 4297 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 3940 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 3760 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 3223 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2507 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

سجل الحنيه الذهب نحو 30080 جنيه.