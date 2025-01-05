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الرياضة - 07:46 - ضياء رشوان: حزب الجبهة الوطنية الجديد ثمرة الحوار الوطني - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:46 - ضياء رشوان: حزب الجبهة الوطنية الجديد ثمرة الحوار الوطني - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:46 - ضياء رشوان: حزب الجبهة الوطنية الجديد ثمرة الحوار الوطني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 07:46 صباحاً - قال ضياء رشوان عضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية والمنسق العام للحوار الوطني، إن الحزب الجديد هو ثمرة الحوار الوطني.

وأضاف رشوان -في مقابلة مع قناة "إم بي سي مصر" مع الإعلامي عمرو أديب- أن سبب انضمامه لحزب الجبهة الوطنية، هو أن الحزب به حالة ائتلاف وطني، لافتا إلى أن الحزب الجديد لا يعد حزب موالاة ولا معارضة، وجاء لممارسة دوره في الرقابة على أداء الحكومة، وتشجيع قراراتها في حالة اتخاذ ما يفيد المواطنين.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما دعا للحوار الوطني في 26 أبريل 2022، قال إن الدولة كان لديها أولويات في السبع سنوات الأولى، وهي بناء الدولة ومحاربة الإرهاب.

وأوضح أن مصر منذ 1952 شهدت تجربة الحزب الواحد، ونحن لا نريد تكرار مثل هذه التجربة، لافتا إلى أنها أثبتت فشلها.. وقال إن الحزب سوف ينافس بشكل تدريجي في الحياة السياسية، مشيرًا إلى أن الحزب لم يحدد عدد مقاعد معينة في البرلمان المصري خلال الانتخابات التشريعية المقبلة في 2025.

وأوضح عضو الهيئة التأسيسية للحزب أنه لا يرغب في أن يكون الحزب الوليد مجرد نقطة انطلاق للطموحين للوصول إلى عضوية البرلمان، بل يسعون لأن يكونوا أداة للإقناع بالحجة، مشيرًا إلى أن فكرة الحصول على الأغلبية ستكون من خلال الشراكة إذا تحقق ذلك في المستقبل.

ومن جانبه، أكد الدكتور عاصم الجزار وكيل المؤسسين لحزب الجبهة الوطنية ووزير الإسكان السابق أن الحزب لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، وفي الانتخابات المقبلة سنخوضها بأكبر تحالف سياسي مع الأحزاب القائمة، وسنسعى إلى تدشين قائمة وطنية انتخابية تمثل الأطياف كافة.

وأكد أن حزب الجبهة الوطنية يضم نخبة وطنية ويحقق آمال وطموحات جميع المصريين بما في ذلك توفير حياة كريمة لكل أبناء الوطن.

وأشار أن الحزب لن يكون رقمًا يضاف للمعادلة السياسية بل سيعمل على تحمل المسؤولية والتضحية التي ينصرف عنها الكثيرون والبحث عن حلول واقعية ولا مكان للفكر الجامد.

وأضاف أن الحزب سيتحالف مع أي فكرة قادرة على خدمة الوطن، لافتًا إلى أن قوة الحزب تستمد من أن الهيئة التأسيسية تضم مجموعة من الخبرات.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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