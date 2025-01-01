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حريق في مخيم للنازحين السوريين بمحافظة عكار اللبنانية (فيديو) - أخبار كلمتك

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حريق في مخيم للنازحين السوريين بمحافظة عكار اللبنانية (فيديو) - أخبار كلمتك

حريق في مخيم للنازحين السوريين بمحافظة عكار اللبنانية (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 01:10 صباحاً - شب حريق في مخيم للنازحين السوريين في بلدة ببنين بـ محافظة عكار اللبنانية،  ما أدى إلى احتراق جزء من المخيم، فيما تدخلت فرق الدفاع المدني للسيطرة على النيران ومنع امتدادها لبقية أطراف المخيم.

وهرعت فرق الدفاع المدني إلى الموقع للسيطرة على النيران ومنع انتشارها إلى بقية المخيم.

ولا تزال أسباب الحريق غير معروفة حتى اللحظة.

وأظهر مقطع فيديو متداول ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد في السماء.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الحريق اندلع داخل مخيّم يضم نازحين سوريين في بلدة ببنين في حارة السبسبي - عكار، ما أدى لاحتراق خيمتهم، واقتصرت الأضرار على الماديات.

كما تمكنت فرق الدفاع المدني والأهالي في عكار، من إطفاء حريق آخر شب في محل لبيع الألواح الشمسية عند أوتوستراد بلدة المحمرة مدخل مخيم نهر البارد.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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