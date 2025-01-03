عسكري شجاع ومحب لـ ترامب، هوية منفذ هجوم شاحنة "تسلا" يثير حيرة الشرطة الأمريكية (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 02:35 صباحاً - توصلت السلطات الأمريكية، يوم الخميس، إلى هوية منفذ هجوم شاحنة تسلا أمام "فندق ترامب"، ونشرت صورًا لبطاقة الهوية العسكرية وجواز السفر الخاصين بالمنفذ.

وقال قائد شرطة لاس فيجاس كيفن ماكماهيل إن المشتبه به الوحيد يدعى ماتيو لفلسبرجر، من كولورادو، وكان لا يزال في الخدمة العسكرية في الجيش الأمريكي قبل هجوم الشاحنة.

وعرض قائد الشرطة، في المؤتمر الصحفي، مسار عبور سيارة "تسلا" عبر الولايات المتحدة حتى وصولها أمام “فندق ترامب” ولحظه تفجيرها.

وبحسب السلطات، كان المشتبه به جنديًا أمريكيًا نشطًا وخدم بصفة رقيب عمليات في القوات الخاصة - القبعات الخضراء".

وتقول الشرطة إن كلا المشتبهين في لاس فيجاس ونيو أورلينز خدما في قاعدة "فورت براج" العسكرية في ولاية نورث كارولاينا.

وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت، في وقت سابق الخميس، أن المشتبه به في تفجير شاحنة "سايبرتراك" التي تنتجها شركة تسلا خارج "فندق ترامب" في لاس فيجاس، كان مصابًا بطلق ناري في الرأس ودوافعه ما زالت "غير معروفة".

وقال قائد شرطة لاس فيجاس كيفن ماكماهيل خلال مؤتمر صحفي إنه لم يتم التعرّف بشكل رسمي بعد على الجثة التي عثر عليها الأربعاء داخل السيارة، في انتظار تحليل الحمض النووي، لكنّ السلطات تعتقد أنها تعود لماثيو آلان ليفلسبيرجر وهو عسكري يبلغ 37 عاما.

وأضاف "اكتشفنا أيضا عبر تقرير الطبيب الشرعي أنّ الشخص كان مصابا بطلق ناري في الرأس قبل انفجار السيارة"، ملمّحا الى أنه قد يكون حاول الانتحار.

وقال المسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي "اف بي آي" سبنسير إيفانز خلال المؤتمر الصحفي نفسه إنّ "الدافع في هذه اللحظة لا يزال غير معروف".

لكنّ إيفانز شدّد على أنّ السلطات "ليس في حوزتها حاليا أي معلومات تؤكد بشكل قاطع" أنّ دوافع الانفجار مرتبطة بأيديولوجيا معينة.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية في بيان إن ماثيو آلان ليفلسبيرجر عضو في قوات الجيش الأمريكي الخاصة، وكان "عند وفاته في إجازة تمت الموافقة عليها مسبقا".

وأكد هذا المتحدث أن ليفلسبيرحر انضم إلى صفوف الجيش في العام 2006 حيث خدم حتى العام 2011، قبل أن يلتحق بالحرس الوطني ثم بقوات الاحتياط، ثم انضم إلى القوات الخاصة عام 2012.

وأظهرت مشاهد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، انفجار الشاحنة الصغيرة الكهربائية وهي من طراز "سايبرتراك" رمادية اللون بينما كانت متوقفة أمام مدخل البرج الذي كتب عليه اسم "ترامب" بأحرف كبيرة، مخلفة سحابة ضخمة من الدخان.

وأدى الانفجار أيضًا إلى إصابة سبعة أشخاص بجروح.

واحترقت جثة السائق لدرجة تعذر معها التعرف على هويتها، وينتظر المحققون تأكيد أدلة الحمض النووي والسجلات الطبية. وعثر على مسدس عند قدميه.

وكان السلاح واحدًا من مسدسين نصف آليين عُثر عليهما في الشاحنة سايبرترك، وكلاهما اشتراهما ليفيلسبيرجر بشكل قانوني في 30 ديسمبر عام 2018.

وعثرت سلطات إنفاذ القانون في الشاحنة أيضا على بطاقة هوية عسكرية، وجواز سفر، وهاتف آيفون، وبطاقات ائتمان.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن ليفيلسبيرجر حصل على النجمة البرونزية للشجاعة ووسام تقدير الجيش للشجاعة بالإضافة إلى شارة المشاة القتالية.

وأضاف المسؤول أنه أكمل خمس مهام قتالية في أفغانستان.

وأفاد ماكماهيل بأن الجزء الخلفي من المركبة كان يحتوي على عبوات بنزين و"قذائف ألعاب نارية كبيرة"، مضيفا أنّ هيكل الشاحنة الصغيرة "حدّ من الأضرار".

من جهته، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه يجري فحص كل الأدلة بشأن هجوم سيارة "تسلا"، وأن التحقيق لا يزال مستمرًا في الدافع وراء الهجوم، الذي يوصف بأنه "انتحاري" من جانب الشرطة.

وقال المكتب إنه لم يجد حتى الآن أي صلة مؤكدة بين هجوم شاحنة نيو أورليانز الذي أسفر عن قتل 15 شخصًا، وانفجار شاحنة (سايبر ترك) في لاس فيجاس، الذي أسفر عن مقتل السائق.

وقال أحد أقارب ليفيلسبيرجر إنه كان من أنصار الرئيس المنتخب دونالد ترامب طوال حياته السياسية، واعتبره شخصا يحب الجيش.

وأضاف "كان يعتقد أن ترامب أعظم شيء في العالم".

بالتوازي مع ذلك، قال البيت الأبيض، في بيان له، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجّه بدعم التحقيقات في هجومي نيو أورليانز ولاس فيجاس.

وقال بايدن إن أجهزة الاستخبارات تحقق بشأن أي ارتباطات داخلية أو خارجية بشأن هجوم نيو أورليانز.

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