مظاهرات حاشدة في إسرائيل تطالب بعقد صفقة تبادل أسرى مع حماس (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 01:50 صباحاً - طالبت مظاهرات حاشدة في إسرائيل للمطالبة بإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس وإجراء انتخابات مبكرة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عبرية.

ويظهر مقطع الفيديو استخدام الشرطة المحلية العنف لقمع المظاهرات.

وفي وقت سابق، أفاد موقع "والا" العبري بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت 4 متظاهرين قرب مقر إقامة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالقدس خلال مظاهرة داعمة لـ صفقة تبادل الأسرى.

وأشارت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، إلى أن نتنياهو يدير حملة من أجل مواصلة الحرب، مضيفة "نناشد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لأنه فقط الذي يستطيع الضغط على نتنياهو من أجل وقف الحرب".

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