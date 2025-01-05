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مظاهرات حاشدة في إسرائيل تطالب بعقد صفقة تبادل أسرى مع حماس (فيديو) - أخبار كلمتك

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مظاهرات حاشدة في إسرائيل تطالب بعقد صفقة تبادل أسرى مع حماس (فيديو) - أخبار كلمتك

مظاهرات حاشدة في إسرائيل تطالب بعقد صفقة تبادل أسرى مع حماس (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 01:50 صباحاً - طالبت مظاهرات حاشدة في إسرائيل للمطالبة بإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس وإجراء انتخابات مبكرة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عبرية.

ويظهر مقطع الفيديو استخدام الشرطة المحلية العنف لقمع المظاهرات.

وفي وقت سابق، أفاد موقع "والا" العبري بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت 4 متظاهرين قرب مقر إقامة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالقدس خلال مظاهرة داعمة لـ  صفقة تبادل الأسرى.

وأشارت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، إلى أن نتنياهو يدير حملة من أجل مواصلة الحرب، مضيفة "نناشد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لأنه فقط الذي يستطيع الضغط على نتنياهو من أجل وقف الحرب".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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