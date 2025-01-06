هيئة الدواء تُطلق خدمات الخط الساخن لمتابعة نقص الأدوية وتوافرها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 11:10 مساءً - أعلنت هيئة الدواء المصرية عن إطلاق خدمة الخط الساخن "15301"، المخصصة لتلقي استفسارات المواطنين بشأن نقص الأدوية وأماكن توافرها، على مدار الساعة، وهذا في إطار جهود الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من الأدوية الأساسية.

وخلال اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أوضح الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الخدمة تهدف إلى العمل بشكل استباقي لمعالجة أي نقص محتمل في المستحضرات الدوائية الهامة.

كما يتم متابعة المتغيرات التي تطرأ على العرض والطلب في سوق الدواء المصري لضمان توفير الأدوية بكميات كافية للمواطنين.

وأكد الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك صيدليات الإسعاف وصيدليات المستشفيات الجامعية، لمواجهة أي أزمات دوائية وتقديم حلول سريعة لتلبية احتياجات المرضى، مشيرًا إلى أن الخط الساخن يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الدوائي وضمان وصول الدواء لكل مواطن بسهولة.

وأضاف أن الهيئة تواصل جهودها لدعم الصناعة المحلية للأدوية وتوفير المواد الخام اللازمة لضمان استمرارية الإنتاج، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الأساسية في مصر.

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