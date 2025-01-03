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إعادة انتخاب مايك جونسون رئيسا لمجلس النواب الأمريكي - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 10:10 مساءً - فاز عضو الحزب الجمهوري مايك جونسون، اليوم الجمعة، بمنصب رئيس مجلس النواب الأمريكي، بعدما حصد الأغلبية المطلوبة للفوز بالمنصب من الجولة الأولى.

إعادة انتخاب مايك جونسون رئيسا لمجلس النواب الأمريكي 

وحصل جونسون، النائب الجمهوري عن ولاية لويزيانا، على 218 صوتًا وهي الأغلبية المطلوبة للفوز بالمنصب، فيما صوت الديمقراطيون بالإجماع لصالح مرشحهم، حكيم جيفريز، الذي حصل على 215 صوتًا.

وفي بداية الجولة الأولى من التصويت، بدا أن جونسون لم يحقق الأغلبية المطلوبة لإعادة انتخابه للمنصب بعدما جمع 216 صوتًا فقط، حيث لم يصوت 3 نواب جمهوريين لصالحه، ولكن بعد أكثر من نصف ساعة من النقاشات معهم، غير نائبان صوتيهما لصالح جونسون، ليعلن بعد ذلك فوزه بمنصب رئيس مجلس النواب.

جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب الأمريكي 

كان جونسون في البداية على وشك الخسارة بسبب تصويت ثلاثة نواب جمهوريين ضده: توماس ماسي الذي دعم توم إيمر، ورالف نورمان الذي دعم جيم جوردان، وكيث سيلف الذي صوت لصالح بايرون دونالدز، وبمجرد اكتمال التصويت الأولي، كان جونسون بحاجة إلى إقناع اثنين من المعارضين لتأمين الأغلبية.

وبعد انتهاء التصويت الأولي، مدد وقت الجلسة قبل إعلان النتيجة رسميًا، ما منح جونسون فرصة للتفاوض مع المعارضين، وفي النهاية، نجح جونسون المدعوم بقوة من الرئيس المنتخب دونالد ترمب، إذ غيّر نورمان وسيلف موقفهما وأعلنا دعمهما لجونسون، مما منحه الأغلبية المطلوبة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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