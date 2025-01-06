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ماكرون: لا نتعامل بسذاجة مع الشأن السوري ولن نتخلي عن الأكراد - أخبار كلمتك

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ماكرون: لا نتعامل بسذاجة مع الشأن السوري ولن نتخلي عن الأكراد - أخبار كلمتك

ماكرون: لا نتعامل بسذاجة مع الشأن السوري ولن نتخلي عن الأكراد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 03:15 مساءً - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،  اليوم الإثنين، إن بلاده لا تتعامل بسذاجة مع الوضع السوري.

 ماكرون: لا نتعامل مع الوضع في سوريا بسذاجة

وأضاف ماكرون أن فرنسا  لن تتخلى عن الأكراد وذلك في معرض حديثه عن الأوضاع في سوريا.

وأوضح أن الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط "تعنينا مباشرة وتهدد أمننا ووحدتنا واقتصادنا".

وبخصوص أوكرانيا، قال الرئيس الفرنسي إنه "لن يكون هناك حل سهل وسريع في أوكرانيا وإنه لن يكون هناك حل بدون الأوكرانيين".

 اول زيارة لوزير الخارجية الفرنسي لسوريا

كان وزير الخارجية الفرنسي جان - نويل بارو قد عبر في وقت سابق من دمشق عن أمله بأن تكون سوريا "ذات سيادة ومستقرة وهادئة"، وذلك خلال أوّل زيارة له إلى البلاد.

وقال بارو من السفارة الفرنسية في دمشق وفقا لوكالة "فرانس برس": "قبل أقل من شهر، بزغ أمل جديد بفضل تعبئة السوريات والسوريين".

وتابع: "أمل في سوريا ذات سيادة، مستقرة وهادئة، إنه أمل حقيقي، لكنه هش".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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