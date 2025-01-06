التموين: توقيع بروتوكول إنشاء مجمع صناعي للزيوت بمدينة السادات مع "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 03:15 مساءً - قام الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بأول زيارة ميدانية إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وتأتي هذه الزيارة في سياق التنسيق المستمر بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان توافر السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين.

وكان في استقبال الوزير والوفد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث شملت الزيارة تفقد مشروعات الجهاز الاستراتيجية، بما في ذلك الأنشطة الزراعية الحديثة، مشروعات الصوامع المتطورة لتخزين الحبوب، والثلاجات المخصصة لحفظ المنتجات الزراعية والغذائية، وقد أشاد الوزير بالبنية التحتية المتقدمة للجهاز، التي تسهم في تعزيز كفاءة التخزين وضمان استدامة الإمدادات الغذائية.

وخلال الزيارة، تم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين وجهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” بهدف إنشاء مجمع صناعي للزيوت بمدينة السادات، يأتي هذا البروتوكول ضمن خطة استراتيجية لتكوين احتياطيات آمنة من السلع الاستراتيجية، مثل القمح والزيوت، لتلبية احتياجات المواطنين لفترات زمنية طويلة، بما يحقق استقرار الأسواق.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن التنسيق بين وزارة التموين والجهاز يمثل نموذجًا للشراكة الناجحة بين الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي أهمية خاصة لدعم منظومة الأمن الغذائي، من خلال تكوين احتياطيات استراتيجية آمنة والتأكيد علي استمراريه دور الوزارة الهام والحيوي في تنفيذ منظومة الدعم السلعي بشقيها الخبز والتموين، وضمان كفاءة جميع حلقات التداول وسلاسل الإمداد.

كما شدد الدكتور شريف فاروق على أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو تحقيق الاستقرار في الأسواق، وتوفير السلع الأساسية بجودة عالية للمواطنين. وأشاد بالدور الذي تلعبه المشروعات القومية، مثل جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، في تعزيز قدرات الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية وضمان توافر الاحتياجات الأساسية.

تأتي هذه الزيارة كجزء من رؤية الوزارة لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتلبية متطلبات الأمن الغذائي للمواطنين.

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