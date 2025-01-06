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أول تعليق لكلية الدراسات الإسلامية بالزقازيق على سقوط طالبة من الطابق الرابع (فيديو) - أخبار كلمتك

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أول تعليق لكلية الدراسات الإسلامية بالزقازيق على سقوط طالبة من الطابق الرابع (فيديو) - أخبار كلمتك

أول تعليق لكلية الدراسات الإسلامية بالزقازيق على سقوط طالبة من الطابق الرابع (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 03:35 مساءً -  شهدت كلية الدراسات الإسلامية للبنات بـ جامعة الأزهر بالزقازيق، حادثًا مأسويًا حيث أقدمت طالبة بالفرقة الأولى على إنهاء حياتها، وذلك بالقفز من الطابق الرابع أثناء أدائها امتحان مادة النحو.

 

تفاصيل حادث كلية الدراسات الإسلامية للبنات بجامعة الأزهر بالزقازيق

 ووفقًا لمصادر طبية سقطت الطالبة على اثنين من زميلاتها أثناء قفزها مما أسفر عن إصابتهن بجروح متفاوتة، وعلى الفور، وتم نقل المصابتين إلى مستشفى جامعة الزقازيق لتلقي العلاج، حيث تجرى لهما كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وسط دعوات من الجميع للشفاء العاجل لهما.

كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر بالزقازيق

ومن جانبها كشفت كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر بالزقازيق حقيقة ما تم تداوله من منشورات وفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يزعم فيه الناشرين وجود حالة انتحار جماعي لـ 3  طالبات بسبب صعوبة الامتحان.


وأوضحت إدارة الكلية  أن حقيقة الواقعة هي قيام طالبة واحدة في الفرقة الأولى كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، بمحاولة إزهاق روحها بإلقاء نفسها من الدور الرابع في الكلية، وذلك بعد ضبطها متلبسة بحالة غش، وأثناء ذلك سقطت على 2  من زميلاتها أثناء جلوسهما للمذاكرة أسفل المبنى، وعلى الفور تم نقل الـ 3 طالبات لتلقي العلاج اللازم وحالتهن مستقرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار مركز شرطة الزقازيق ومراجعة كاميرات المراقبة في محيط الكلية التي أثبتت السالف ذكره وعدم وجود شبهة جنائية، وكذلك تم استدعاء عدد الطالبات ورئيس الكنترول وأعضاء اللجان للتأكد من مزاعم صعوبة الامتحان ومراعاة الضوابط القانونية في الامتحانات وجار استكمال التحقيقات.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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