وزير العمل يلتقي وزير المالية لتفعيل سُبل التعاون في الملفات المُشتركة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 03:50 مساءً - استقبل محمد جبران وزير العمل،اليوم الإثنين، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية، د. أحمد كجوك وزير المالية، والوفد المرافق له، لمناقشة مجموعة من الملفات المُشتركة.

ناقش الوزيران سُبل تسهيل الإجراءات الخاصة بتقديم الخدمات الإجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة،وكذلك تعزيز الموارد الذاتية لوزارة العمل،للصرف منها على أنشطتها المختلفة.

كما اتفق الوزيران على وضع آلية جديدة لعمليات التدريب والتوعية التي يقوم بها المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، لتطوير الخدمات التدريبية للمواطنين، والشركات...

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