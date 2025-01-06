وزيرا العمل والمالية يناقشان سبل دعم العمالة غير المنتظمة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 03:51 مساءً - استقبل محمد جبران وزير العمل اليوم الإثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، أحمد كجوك وزير المالية، والوفد المرافق له، لمناقشة مجموعة من الملفات المُشتركة.

وناقش الوزيران سُبل تسهيل الإجراءات الخاصة بتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، وكذلك تعزيز الموارد الذاتية لوزارة العمل، للصرف منها على أنشطتها المختلفة.

كما اتفق الوزيران على وضع ألية جديدة لعمليات التدريب والتوعية التي يقوم بها المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، لتطوير الخدمات التدريبية للمواطنين والشركات.