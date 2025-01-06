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وزيرا العمل والمالية يناقشان سبل دعم العمالة غير المنتظمة - أخبار كلمتك

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وزيرا العمل والمالية يناقشان سبل دعم العمالة غير المنتظمة - أخبار كلمتك

وزيرا العمل والمالية يناقشان سبل دعم العمالة غير المنتظمة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 03:51 مساءً - استقبل محمد جبران وزير العمل اليوم الإثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، أحمد كجوك وزير المالية، والوفد المرافق له، لمناقشة مجموعة من الملفات المُشتركة.

وناقش الوزيران سُبل تسهيل الإجراءات الخاصة بتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، وكذلك تعزيز الموارد الذاتية لوزارة العمل، للصرف منها على أنشطتها المختلفة.

وزير العمل يلتقي وزير المالية لتفعيل سُبل التعاون

كما اتفق الوزيران على وضع ألية جديدة لعمليات التدريب والتوعية التي يقوم بها المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، لتطوير الخدمات التدريبية للمواطنين والشركات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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