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في أول دقائق 2025، كتائب القسام تطلق رشقة صاروخية تجاه الاحتلال وصافرات الإنذار تدوي - أخبار كلمتك

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في أول دقائق 2025، كتائب القسام تطلق رشقة صاروخية تجاه الاحتلال وصافرات الإنذار تدوي - أخبار كلمتك

في أول دقائق 2025، كتائب القسام تطلق رشقة صاروخية تجاه الاحتلال وصافرات الإنذار تدوي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 12:50 صباحاً - أعلنت كتائب القسام، منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، إطلاق رشقة صاروخية تجاه مستوطنة نتيفوت المحتلة ردًّا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في غزة.

 

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، تفعيل صفارات الإنذار في غلاف غزة.

 

الصراع الأكثر تكلفة في تاريخ الاحتلال

وزعم رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، أن إسرائيل في حالة حرب ضد تحديات وجودية، وذلك وفق تعبيره.

وأضاف نتنياهو: "قدت مع وزير المالية بشكل مسئول ومهني اقتصاد إسرائيل خلال الحرب الأطول والأكثر تكلفة في تاريخها.. ونتأكد من أن الاقتصاد يلبي كافة احتياجات الحرب في الجبهة حتى تحقيق النصر".

واستكمل نتنياهو: "أدعم وزير المالية في إدارته للموازنة والاقتصاد وأكرر طلبي لأعضاء الائتلاف بدعم الموازنة".

 

خلافات داخل حكومة نتنياهو بسبب قانون الميزانية

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله: “لا توجد حماقة أكثر تهورا من زعزعة استقرار الائتلاف أو المخاطرة بإسقاط حكومة اليمين”.

وتابع نتنياهو في سياق تعليقه على الخلافات التى نشبت بسبب التصويت على قانون الميزانية: "أتوقع من جميع أعضاء الائتلاف بمن فيهم إيتمار بن غفير التوقف عن زعزعة استقرار الائتلاف وتعريض الحكومة للخطر".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الكنيست صادق بأغلبية ضئيلة على أحد أبرز القوانين الخاصة بالموازنة بعد جدل واسع وخلافات كبيرة.

 

الميزانية تجبر نتنياهو على مغادرة المستشفى

وغادر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، مستشفى هداسا، بعد أقل من يومين من إجرائه عملية جراحية لاستئصال البروستاتا، بالمخالفة لتعليمات الأطباء، وذلك لحضور تصويت حاسم على ميزانية إسرائيل في الكنيست.

ووفق وسائل إعلام عبرية، تسببت اعتراضات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، على الميزانية الجديدة للاحتلال، في دفع نتنياهو لمغادرة المستشفى بعد أقل من يومين على خضوعها لجراحة استئصال البروستاتا نتيجة إصابته بالسرطان من الدرجة الثالثة، لحضور جلسة الكنيست المخصصة للتصويت على قانون الميزانية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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