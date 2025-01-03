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روسيا تدعم مشروع الأمم المتحدة لإجلاء المصابين بأمراض خطيرة من غزة - أخبار كلمتك

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روسيا تدعم مشروع الأمم المتحدة لإجلاء المصابين بأمراض خطيرة من غزة - أخبار كلمتك

روسيا تدعم مشروع الأمم المتحدة لإجلاء المصابين بأمراض خطيرة من غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 10:10 مساءً - أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا دعم بلاده الكامل لمشروع الأمم المتحدة لإجلاء المصابين بأمراض خطيرة شمال قطاع غزة.

روسيا تدعم مشروع الأمم المتحدة لإجلاء المصابين بأمراض خطيرة

 

وقال نيبينزيا: "نحن نؤيد بالكامل مشروع المنظمة ترتيب مهمة عاجلة إلى شمال القطاع من أجل نقل المرضى المصابين بأمراض خطيرة إلى جنوب غزة".


وأضاف: "لا تزال هناك بعض الظروف الواجب توفيرها لتأمين الرعاية الطبية اللازمة، وأن  موسكو تدعو إسرائيل إلى وقف الأعمال العدائية فورا.

وشدد على أن "جيش   الاحتلال الإسرائيلي المهووس بالعقاب الجماعي لسكان غزة، يدمر بشكل منهجي ومتعمد نظام الرعاية الصحية في القطاع، حيث أصبحت التفجيرات والقصف والمداهمات وإحراق المستشفيات أمرا شائعا".

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن قوات  الاحتلال الإسرائيلية  اغتالت ألف طبيب وممرض في القطاع منذ بدء الحرب على غزة في الـ7 من أكتوبر 2023.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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