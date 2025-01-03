روسيا تدعم مشروع الأمم المتحدة لإجلاء المصابين بأمراض خطيرة من غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 10:10 مساءً - أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا دعم بلاده الكامل لمشروع الأمم المتحدة لإجلاء المصابين بأمراض خطيرة شمال قطاع غزة.

روسيا تدعم مشروع الأمم المتحدة لإجلاء المصابين بأمراض خطيرة

وقال نيبينزيا: "نحن نؤيد بالكامل مشروع المنظمة ترتيب مهمة عاجلة إلى شمال القطاع من أجل نقل المرضى المصابين بأمراض خطيرة إلى جنوب غزة".



وأضاف: "لا تزال هناك بعض الظروف الواجب توفيرها لتأمين الرعاية الطبية اللازمة، وأن موسكو تدعو إسرائيل إلى وقف الأعمال العدائية فورا.

وشدد على أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي المهووس بالعقاب الجماعي لسكان غزة، يدمر بشكل منهجي ومتعمد نظام الرعاية الصحية في القطاع، حيث أصبحت التفجيرات والقصف والمداهمات وإحراق المستشفيات أمرا شائعا".

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اغتالت ألف طبيب وممرض في القطاع منذ بدء الحرب على غزة في الـ7 من أكتوبر 2023.

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