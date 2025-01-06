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مشاهير العرب - بعد عودته للسينما.. محمد سعد يتصدر إيرادات الأفلام بـ «الدشاش» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد عودته للسينما.. محمد سعد يتصدر إيرادات الأفلام بـ «الدشاش» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد عودته للسينما.. محمد سعد يتصدر إيرادات الأفلام بـ «الدشاش» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 03:46 مساءً - محمد سعد.. تصدر الفنان محمد سعد، التريند علي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عودته للسينما المصرية، من غياب دام لأكثر من 5 سنوات، بفيلمه «الدشاش».

فيلم الدشاش
فيلم الدشاش

إيرادات فيلم الدشاش

حقق فيلم «الدشاش»، أعلى إيرادات في أول أسبوع في عام 2025، و آخر إيرادات للفيلم وصلت أمس إلى ما يقرب من مليونين و19 ألف جنيه.

الدشاش محمد سعد

محمد سعد يتحدث عن شخصية الدشاش

قال محمد سعد، إن شخصية الدشاش ثرية مليئة بالدراما والكوميديا، وبها كل ما يحب الفنان أن يقدمه قائلا: «أتمنى أن تعجب الجمهور ويحبوها لأنها فعلا شخصية مختلفة وجديدة عليا تماما».

أبناء محمد سعد في العرض الخاص للدشاش

أبناء محمد سعد في العرض الخاص للدشاش:

حرص أبطال وصناع فيلم «الدشاش» على الاحتفال بالعرض الخاص، ونشر برنامج «عرب وود»، مقطع فيديو عبر موقع «انستجرام»، يرصد أول ظهور لأبناء النجم محمد سعد.

فيلم الدشاش

أبطال الدشاش

ويجسّد سعد في «الدشاش» شخصية طبيب خلال الأحداث التي تدور في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي، ويشاركه البطولة عدد من النجوم، من بينهم باسم سمرة، وزينة، ونسرين أمين، وخالد الصاوي، وهو من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

الفنان محمد سعد

آخر أعمال محمد سعد

مسلسل «إكس لانس»، والذي عرض خلال شهر رمضان قبل الماضي، وشاركه في البطولة، كل من: الفنانة شيرين، و ويزو «عضوة مسرح مصر»، بالإضافة إلى حسام داغر، وإبرام سمير، وسارة درزاوي، واللذان ظهرا ضمن مجموعة مسرح مصر أيضا، بالإضافة إلى أحمد فتحي، وحسن عبد الفتاح، وعمر متولي، ومصطفى درويش، وسامي مغاوري.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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