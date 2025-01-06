مشاهير العرب - بعد عودته للسينما.. محمد سعد يتصدر إيرادات الأفلام بـ «الدشاش» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 03:46 مساءً - محمد سعد.. تصدر الفنان محمد سعد، التريند علي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عودته للسينما المصرية، من غياب دام لأكثر من 5 سنوات، بفيلمه «الدشاش».

إيرادات فيلم الدشاش

حقق فيلم «الدشاش»، أعلى إيرادات في أول أسبوع في عام 2025، و آخر إيرادات للفيلم وصلت أمس إلى ما يقرب من مليونين و19 ألف جنيه.

محمد سعد يتحدث عن شخصية الدشاش

قال محمد سعد، إن شخصية الدشاش ثرية مليئة بالدراما والكوميديا، وبها كل ما يحب الفنان أن يقدمه قائلا: «أتمنى أن تعجب الجمهور ويحبوها لأنها فعلا شخصية مختلفة وجديدة عليا تماما».

أبناء محمد سعد في العرض الخاص للدشاش:

حرص أبطال وصناع فيلم «الدشاش» على الاحتفال بالعرض الخاص، ونشر برنامج «عرب وود»، مقطع فيديو عبر موقع «انستجرام»، يرصد أول ظهور لأبناء النجم محمد سعد.

أبطال الدشاش

ويجسّد سعد في «الدشاش» شخصية طبيب خلال الأحداث التي تدور في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي، ويشاركه البطولة عدد من النجوم، من بينهم باسم سمرة، وزينة، ونسرين أمين، وخالد الصاوي، وهو من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

آخر أعمال محمد سعد

مسلسل «إكس لانس»، والذي عرض خلال شهر رمضان قبل الماضي، وشاركه في البطولة، كل من: الفنانة شيرين، و ويزو «عضوة مسرح مصر»، بالإضافة إلى حسام داغر، وإبرام سمير، وسارة درزاوي، واللذان ظهرا ضمن مجموعة مسرح مصر أيضا، بالإضافة إلى أحمد فتحي، وحسن عبد الفتاح، وعمر متولي، ومصطفى درويش، وسامي مغاوري.