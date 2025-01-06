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بروتوكول تعاون بين أكاديمية الفنون والقومي للأشخاص ذوي الإعاقة (صور) - أخبار كلمتك

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بروتوكول تعاون بين أكاديمية الفنون والقومي للأشخاص ذوي الإعاقة (صور) - أخبار كلمتك

بروتوكول تعاون بين أكاديمية الفنون والقومي للأشخاص ذوي الإعاقة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 04:00 مساءً - وقعت اليوم الإثنين الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون بروتوكول تعاون مع الدكتورة إيمان محمد كريم المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن استراتيجية وزارة الثقافة لتعزيز التواصل الثقافي والعلمي بين الهيئات المختلفة.

بروتوكول أكاديمية الفنون والقومي للأشخاص ذوي الإعاقة

ويهدف البروتوكول إلى دمج الاشخاص ذوي الإعاقة في كافة المسارات التعليمية بأكاديمية الفنون، إطلاق أحزمة من برامج اكتشاف الموهوبين من الاشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الفنون المختلفة، وترشيح طلبة وخريجى الأكاديمية الموهوبين من ذوي الإعاقة للمشاركة في الفعاليات الهامة التي يقيمها المجلس.

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كذلك إطلاق فعاليات مشتركة لتكريم رموز الفن والتجارب المميزة للأشخاص من ذوي الإعاقة وكذلك المؤسسات والفرق الفنية الفاعلة في هذا المجال. 

وتنظيم عروض فنية دولية يكون صناعها من ذوي الهمم، وإطلاق حزمة من البرامج التدريبية للعاملين بأكاديمية الفنون والمتطوعين فى تنظيم الاحداث الثقافيه والفنيه داخل الاكاديمية بهدف توفير أكبر قدر من الإتاحة، تقديم بعض الفعاليات والعروض التى تقيمها اكاديمية الفنون بمصاحبه ترجمة لغة الإشارة، وغيرها. 

رئيس أكاديمية الفنون 

من جانبها ثمنت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون التعاون الجاد والمستقبلي مع المجلس القومي للأشخاص من ذوي الإعاقة كونه الجهة المنوط بها الاهتمام بالأشخاص من ذوي الإعاقة.

وأكدت أن توقيع البروتوكول يعد بادرة انطلاق لتعاون مثمر وجاد بين الجهتين وذلك ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوجهات رئيس الجمهورية بضرورة تيسير وتذليل الحواجز لذوي الإعاقة لدمجهم بشكل صحى وطبيعى داخل المجتمع. 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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