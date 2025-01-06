مشاهير العرب - مجانا.. قصور الثقافة تقدم 16 عرضا مسرحيا بنوادي مسرح الجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 03:46 مساءً - تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، عروض نوادي المسرح الإقليمي لفرع ثقافة الجيزة، في إطار برامج وزارة الثقافة، وتتضمن 16 عرضا مسرحيا، تقام على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، وتستمر حتى 12 يناير الحالي.

تقام العروض بالمسرح بواقع عرضين يوميا، الأول يعرض في الخامسة مساء، والثاني في السابعة، ويشهد اليوم الاثنين عرض «اللحاد»، للمؤلف عبد الفتاح رواس، والمخرجة نهى أشرف، تعرض أحداث العرض للصراع الأبدي الدائر بين المتضادين، ويعكس الطبيعة البشرية الدائرة ما بين القاهر والمقهور، من خلال عرض لطموح فنان، يعرض لوحاته في منطقة القبور، ويقابله اللحاد الذي يقص عليه روايات أصحاب القبور، محاولا بذلك أن يقتل أحلامه وطموحاته، فهل سينجح اللحاد في ذلك؟!

والعرض الثاني «موت معلق» تأليف اسراء محبوب، وإخراج أحمد محمد السيد، مأخوذ عن راوية «انقاطعات الموت» لجوزيه سارامجو، ويقدم مساحات طويلة من السرد والسخرية، تستعرض العجز في التعامل مع فرضية الموت.

وبعد غد الأربعاء، يقدم عرض «عائلة شكسبير»، الذي يطرح فرضية الهروب من ضغوط وتحديات الحياة إلى أحلام اليقظة، من خلال الأحداث التي يتعرض فيها بطل العرض إلى صدمة قوية، يفقد على إثرها إيمانه الدنيوي بأي شيء، إلا الفن الذي يهرب إليه دائما منفسا عن مشاعره وأفكاره، العرض رؤية وإخراج سامي سلامة، وتأليف أحمد الأباصيري.

يعقبه العرض المسرحي «الهوامش» تأليف شريف صلاح الدين، وإخراج أحمد ناصر الغريب، ويدور في دائرة صراع بين أحلام العقل الباطن والمجهول.

ويوم الخميس 9 يناير يشهد المسرح عرضين أولهما بعنوان «بلا أثر» الذي يحاول أن يجيب عن تساؤل يخطر في ذهن البطل، وهو ماذا لو عاش حياته كلها واكتشف في آخر يوم له في حياته أنه عاشها بلا أثر.

والعرض الثاني «ساحرة الحياة»، تأليف محمود جمال، وإخراج عبده إسكندر، تدور أحداثه في قالب درامي لعرض راقص، حول مجموعة من الراقصين، ومشاكلهم الحياتية، ورغبتهم في رفض القيود والسعي وراء التحرر.

ويشهد يوم الجمعة 10 يناير، عرض «لعبة الموت» للأديب توفيق الحكيم، وإخراج إحسان محمود، وتتناول موضوع الانتقام الغاشم الذي يملأ قلب (المؤرخ» بسبب ما لقيه من الحروب.