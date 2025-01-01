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40 قتيلا ومصابا فى مدينة نيو أورليانز الأمريكية، اعرف السبب - أخبار كلمتك

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40 قتيلا ومصابا فى مدينة نيو أورليانز الأمريكية، اعرف السبب - أخبار كلمتك

40 قتيلا ومصابا فى مدينة نيو أورليانز الأمريكية، اعرف السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 02:20 مساءً - نقلت قناة "سي بي إس" عن الشرطة وشهود عيان اليوم الأربعاء وقوع قتلى وإصابات بالعشرات  إثر اصطدام شاحنة بحشد في مدينة نيو أورليانز الأمريكية.

 سائق الشاحنة يطلق النار على حشد  في نيو أورليانز 

وقالت الشرطة وشهود عيان إن سائق الشاحنة في نيو أورليانز خرج من الشاحنة بعدما صدم الحشد وأطلق النار.

شاحنة صدمت مركبة حشدا من الناس

وقالت شرطة نيو أورليانز لاحقا  “نتعامل مع حادث سقوط عدد كبير من الضحايا بعد أن صدمت مركبة حشدا من الناس”، مؤكدة سقوط 10 قتلى و30 مصابا.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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