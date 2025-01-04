قهر الرجال، رسالة طبيب من غزة "تبكي" مندوب فلسطين بالأمم المتحدة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 02:56 صباحاً - بكى مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، حين تذكر كلمات كتبها طبيب من منظمة "أطباء بلا حدود" يدعى محمود أبو نجيلة في مستشفى العودة بقطاع غزة، قبل مقتله خلال مداهمة في نوفمبر 2023.

وقال منصور إن أبو نجيلة كتب على اللوحة البيضاء التي يجري على صفحتها التخطيط للعمليات الجراحية في المستشفى: "من سيبقى حتى النهاية سيروي القصة. لقد فعلنا ما بوسعنا. تذكرونا".

وفي جلسة لمجلس الأمن الدولي، نوقشت مأساة مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، التي دمرتها إسرائيل بزعم استخدامها من قبل مسلحين فلسطينيين.

ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان مسوغات إسرائيل بأنها "بلا أساس من الصحة"، بينما حثت منظمة الصحة العالمية إسرائيل على إطلاق سراح مدير المستشفى حسام أبو صفية.

ونشر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف دانيال ميرون على منصات التواصل الاجتماعي، الجمعة، رسالة بعثها إلى منظمة الصحة العالمية، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك.

وزعمت إسرائيل في الرسالة أن مداهمة مستشفى كمال عدوان قبل أسبوع "جاءت إثر أدلة لا يمكن دحضها" على أن مسلحين من حركتي حماس والجهاد يستخدمون المستشفى، وأن القوات الإسرائيلية اتخذت "إجراءات استثنائية لحماية أرواح المدنيين، بناء على معلومات استخباراتية موثوق بها".

لكن تورك قال لمجلس الأمن الدولي، الجمعة، إن إسرائيل "لم تقدم أدلة على صحة كثير من هذه الادعاءات، التي غالبًا ما تكون مبهمة وفضفاضة وتتناقض على ما يبدو مع المعلومات العلنية المتاحة".

وأضاف أمام المجلس المؤلف من 15 عضوًا: "أدعو إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة وشفافة في جميع الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات والبنية التحتية للرعاية الصحية والعاملين في المجال الطبي، فضلا عن إساءة استخدام هذه المرافق".

وزعم نائب السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جوناثان ميلر، إن أكثر من "240 إرهابيا تم القبض عليهم"، مدعيا أن من بينهم 15 شاركوا في هجوم حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر 2023.

وتابع: "نشتبه في أن (أبو صفية) عضو في حماس"، وقال إن أعضاء حماس والجهاد كانوا يختبئون داخل مستشفى كمال عدوان تحت إدارته.

وأوضح: "تحقق معه قوات الأمن الإسرائيلية في الوقت الراهن".

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية ريتشارد بيبركورن، إن المنظمة تشعر بقلق شديد على أبو صفية، وأضاف: "فقدنا الاتصال به منذ ذلك الحين ونطالب بالإفراج عنه على الفور".

وفي السياق ذاته، قالت نائبة السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة دوروثي شيا إن الولايات المتحدة تجمع معلومات عن أبو صفية.

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