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كنت متوقعة، أول تعليق من وزيرة الخارجية الألمانية على امتناع الشرع لمصافحتها (فيديو) - أخبار كلمتك

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كنت متوقعة، أول تعليق من وزيرة الخارجية الألمانية على امتناع الشرع لمصافحتها (فيديو) - أخبار كلمتك

كنت متوقعة، أول تعليق من وزيرة الخارجية الألمانية على امتناع الشرع لمصافحتها (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 02:16 صباحاً - لم تمر زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوكن ونظيرها الفرنسي جان نويل بارو، إلى دمشق ولقاء قائد المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع مرور الكرام.

 

بلبلة الاستقبال

فمنذ انتشار الفيديوهات، انهالت التعليقات حول طريقة الترحاب، إذا صافح الشرع الوزير الفرنسي وامتنع كعادته (إذ إنه لا يصافح النساء بل يضع يده على صدره ممتنًا)، عن مصافحة الوزيرة الألمانية.

وبعد هذه البلبلة، خرجت الوزيرة الألمانية عن صمتها، وقالت بيربوك، إنه مع وصولها إلى العاصمة دمشق كان واضحًا أن لقاءها بـالمسؤوليين السوريين الجدد سيخلوا من مصافحات اليد المعتادة في مثل هذه اللقاءات الدبلوماسية.

 

وأوضحت بيربوك "كان من الواضح لي أنه لن تكون هناك مصافحة عادية هنا".

كما تابعت "أعتقد أن شركائي في الحوار أيضا كان ذلك واضحًا لهم، إذ لم يمد وزير الخارجية الفرنسي أيضًا يديه".

كذلك شددت المسؤولة الألمانية على أنها ونظيرها الفرنسي أوضحا للقادة الجدد أن قضية حقوق المرأة ليست مجرد قضية تتعلق بحقوق المرأة، "بل إن حقوق المرأة مؤشر على مدى حرية المجتمع".


أول زيارة

يشار إلى أن تعليق الوزيرة الألمانية بعد الجدل الذي أثاره مقطع فيديو يوثق لاستقبالها رفقة نظيرها الفرنسي، جان نويل بارو، إذ امتنع مسؤولون في الإدارة السورية الجديدة عن مصافحتها عند استقبالها، كما لم يصافحها قائد الإدارة الجديدة، أحمد الشرع.

ووزيرة خارجية ونظيرها الفرنسي هما أول وزيرين من الاتحاد الأوروبي يزوران سوريا منذ سنوات طويلة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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