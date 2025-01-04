كنت متوقعة، أول تعليق من وزيرة الخارجية الألمانية على امتناع الشرع لمصافحتها (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 02:16 صباحاً - لم تمر زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوكن ونظيرها الفرنسي جان نويل بارو، إلى دمشق ولقاء قائد المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع مرور الكرام.

بلبلة الاستقبال

فمنذ انتشار الفيديوهات، انهالت التعليقات حول طريقة الترحاب، إذا صافح الشرع الوزير الفرنسي وامتنع كعادته (إذ إنه لا يصافح النساء بل يضع يده على صدره ممتنًا)، عن مصافحة الوزيرة الألمانية.

وبعد هذه البلبلة، خرجت الوزيرة الألمانية عن صمتها، وقالت بيربوك، إنه مع وصولها إلى العاصمة دمشق كان واضحًا أن لقاءها بـالمسؤوليين السوريين الجدد سيخلوا من مصافحات اليد المعتادة في مثل هذه اللقاءات الدبلوماسية.

وأوضحت بيربوك "كان من الواضح لي أنه لن تكون هناك مصافحة عادية هنا".

كما تابعت "أعتقد أن شركائي في الحوار أيضا كان ذلك واضحًا لهم، إذ لم يمد وزير الخارجية الفرنسي أيضًا يديه".

كذلك شددت المسؤولة الألمانية على أنها ونظيرها الفرنسي أوضحا للقادة الجدد أن قضية حقوق المرأة ليست مجرد قضية تتعلق بحقوق المرأة، "بل إن حقوق المرأة مؤشر على مدى حرية المجتمع".



أول زيارة

يشار إلى أن تعليق الوزيرة الألمانية بعد الجدل الذي أثاره مقطع فيديو يوثق لاستقبالها رفقة نظيرها الفرنسي، جان نويل بارو، إذ امتنع مسؤولون في الإدارة السورية الجديدة عن مصافحتها عند استقبالها، كما لم يصافحها قائد الإدارة الجديدة، أحمد الشرع.

ووزيرة خارجية ونظيرها الفرنسي هما أول وزيرين من الاتحاد الأوروبي يزوران سوريا منذ سنوات طويلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.