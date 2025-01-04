متحدث باسم ترامب: النطق بالحكم بقضية "شراء الصمت" قبل تنصيب الرئيس انتهاك لحصانته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 03:15 صباحاً - ندّد متحدّث باسم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم السبت، بـ«انتهاك» للحصانة الرئاسية بعدما استدعت محكمة في نيويورك الملياردير الجمهوري إلى جلسة ستُعقد في العاشر من يناير الجاري، أي قبل 10 أيام من تنصيبه، للنُطق بالعقوبة في الإدانة الصادرة بحقّه بقضية شراء صمت ممثلة إباحية.

وقال ستيفن تشانج إنّ تحديد موعد للنطق بالعقوبة يمثّل «انتهاكًا مباشرًا للقرار الصادر عن المحكمة العليا والمتعلّق بالحصانة ولغيره من السوابق القضائية القائمة منذ فترة طويلة».

وأصدر قاض اليوم السبت، حكمًا بضرورة فرض عقوبة على دونالد ترامب في العاشر من يناير في القضية الجنائية التي أدين فيها بتهم تتعلق بأموال دفعت لممثلة أفلام إباحية، مضيفًا أنه لا يميل إلى فرض عقوبة بالسجن.

وقال القاضي خوان ميرشان إنه رفض طلب ترامب رفض القضية بسبب فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال القاضي إن الرئيس المنتخب الذي ينتمي للحزب الجمهوري قد يحضر جلسة النطق بالحكم إما شخصيًّا أو افتراضيًّا.

وكتب ميرشان أن حكم «الإفراج غير المشروط»، الذي يعني عدم الاحتجاز أو الغرامة المالية أو المراقبة، سيكون «الحل الأكثر قابلية للتطبيق».

وفي ثاني طلب تقدم به ترامب لرفض القضية المرفوعة منذ إدانته في مايو، قال محامو الدفاع إن إبقاء القضية معلقة أثناء رئاسته من شأنه أن يعيق قدرته على الحكم.

ورفض ميرشان هذه الحجة، وكتب أن إلغاء حكم هيئة المحلفين من شأنه أن «يقوض سيادة القانون».

وكان من المقرر في البداية أن يصدر الحكم على ترامب في 26 نوفمبر، لكن ميرشان أرجأ ذلك إلى أجل غير مسمى بعد أن فاز ترامب على نائبة الرئيس مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس في انتخابات الخامس من نوفمبر.

وأدين ترمب في 30 مايو الماضي بتزوير سجلات تجارية للتغطية على دفع محاميه آنذاك 130 ألف دولار للممثلة ستورمي دانيالز مقابل صمتها قبل انتخابات 2016 بشأن علاقة غير شرعية تقول إنها جمعتها بترامب قبل ذلك بعشر سنوات.

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