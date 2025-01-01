تكليف الدكتور جودة غانم بتسيير أعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 02:36 مساءً - أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتكليف الدكتور جودة محمد غانم، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة حلوان، بتسيير أعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد.

يُذكر أن الدكتور غانم قد شغل عدة مناصب هامة، منها مدير مركز البحوث التكنولوجية بجامعة حلوان، ومدير مركز الصيانة بالجامعة، ونائب رئيس أكاديمية الشروق، وعميد المعهد العالي للهندسة بالشروق.

كما كان عضوًا في لجنة الحكماء بوزارة التعليم العالي، وفي المجلس الأعلى لشؤون المعاهد الخاصة، وعضوًا في اللجنة الاستشارية العليا بنقابة المهندسين، بالإضافة إلى عضويته في اللجنة الدائمة بكود الكباري وكود المباني بالتربة المثبتة.

حصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية عام 2001، ودرع جامعة حلوان للتفوق العلمي، وشهادة تقدير من جامعة التشيك التكنولوجية ببراغ.