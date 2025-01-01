جهاز تنمية المشروعات: إنشاء وحدة جديدة لدعم صغار المصدرين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 02:40 مساءً - أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز أسس خلال عام 2024 وحدة تنظيمية جديدة معنية بالتصدير ومسئولة عن تطوير آليات دعم صغار المصدرين أو المصدرين المحتملين من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمساعدة أصحاب المشروعات على التسويق والوصول للأسواق الخارجية.

وقال انه تم مضاعفة حجم مبيعات المشروعات الصغيرة المقدمة من خلال الجهاز للمناقصات والتعاقدات الحكومية، وتوقيع العديد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم الأفريقية والأوروبية لفتح أسواق هذه الدول أمام منتجات المشروعات المصرية.

برامج ومشروعات التنمية المجتمعية وتطوير البنية الأساسية

وحول المساهمة في برامج ومشروعات التنمية المجتمعية وتطوير البنية الأساسية، أوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات واصل التنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمد الاتفاقات الموقعة معها لتنفيذ برامج بالقرى والمحافظات حيث شهد عام 2024 توقيع 40 عقدا و20 ملحق عقود بإجمالي تمويل 222 مليون جنيه لتمويل هذه المشروعات وبلغ اجمالي المنصرف الفعلي حوالي 120 مليون جنيه أتاحت 350 ألف يومية عمل فضلًا عن توظيف 2280 شاب وفتاة من خلال مشروعات تحسين فرص التشغيل.

مبادرة “حياة كريمة"

وقال رحمي أن عام 2024 جسد أيضًا مشاركة الجهاز بشكل فعال في تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة “حياة كريمة" حيث استمر الجهاز في تقديم خدماته المالية وغير المالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بكافة المحافظات والقرى المستهدفة من المبادرة، بالإضافة إلى المساهمة في المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان”.

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