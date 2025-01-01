تنمية المشروعات: تقديم تمويلات بقيمة 1.5 مليار جنيه لـ 18500 مشروع خلال 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 02:55 مساءً - أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أنه تم وضع خطة عمل أتاحت من خلالها تمويلات لمختلف أنواع المشروعات بإجمالي 1.5 مليار جنيه لتمويل 18500 مشروع وفرت 62 ألف فرصة عمل بجانب الخدمات غير المالية والتدريبية والتثقيفية والتي تم التركيز عليها بشكل مكثف لتنمية قدرات الشباب في جميع المحافظات.

مشاركة عدد كبير من أصحاب المشروعات في 139 معرض محلي ودولي

وعن الدعم التسويقي، قال رحمي أن جهاز تنمية المشروعات قام بتيسير مشاركة عدد كبير من أصحاب المشروعات في 139 معرض محلي ودولي بجانب التعاون مع محافظة دمياط لتنظيم عدد من دورات معرض صنع في دمياط، بينما اختتم العام بإطلاق معرض "تراثنا" في دورته السادسة حيث حظيت هذه الدورة بمشاركة كبيرة من الدول العربية والأجنبية.

وقال رئيس جهاز تنمية المشروعات أن التوجيهات والدعم المستمر الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز كان له بالغ الأثر في تطوير الجهاز وتعظيم قدرته على المشاركة في تنفيذ مشروعات الدولة ومبادراتها التنموية والتنسيق الفعال في هذا الشأن مع الوزارات والأجهزة المختصة.اد

أنشطة التمويل الصغير ومتناهي الصغر بجميع المحافظات

وأوضح رحمي أنه على مدار عام 2024، توسع الجهاز في أنشطة التمويل الصغير ومتناهي الصغر بجميع المحافظات حيث قام الجهاز بتوقيع 13 عقدًا جديدًا لتمويل المشروعات الصغيرة مع (9) شركات ومنها شركة أمان وشركة إنماء وشركة كريديت وبنكين هما البنك الأهلي والمصرف المتحدة وذلك بإجمالي 878 مليون جنيه، بينما تم توقيع 41 عقدا جديدا مع الشركات والجمعيات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بحوالي 900 مليون جنيه ومن بين هذه الشركات شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر وشركة الخير للتمويل متناهى الصغر وشركة كاش للتمويل متناهي الصغر.

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