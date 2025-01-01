مصادر: انتظام العمل بتطبيق انستاباي بعد حل عطل طفيف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 02:00 مساءً - قالت مصادر مصرفية: إن عطلًا طفيفًا واجه بعض مستخدمين تطبيق انستاباي اليوم وتم على الفور التدخل الفني وحل المشكلة وعودة التطبيق للعمل حاليًّا.

وكان العديد من عملاء التطبيق قد اشتكوا من وجود مشكلة في إتمام الخدمات والعمليات على التطبيق منذ ساعات غير أن التدخل الفوري من الإدارة المعنية على أمر التطبيق أنهت المشكلة وانتظم العمل مرة أخرى.

وتقدم شبكة المدفوعات اللحظية “إنستاباي” التي تم إقرار العمل بها في العديد من البنوك، قائمة الخدمات المصرفية المتاح تقديمها من خلال البنوك لعملائها عبر استخدام شبكة المدفوعات اللحظية ما يلي:

- تسجيل العملاء من خلال تطبيقات مقدمي خدمات الدفع

أ- إنشاء عنوان دفع لحظي لكل حساب (Instant Payment Address - IPA).

ب- ربط رقم الهاتف المحمول بعنوان الدفع اللحظي (Mobile Number).

.(Mapped to IPA

ج- تفعيل الحسابات على شبكة المدفوعات اللحظية وتعيين الرقم السري للحساب.

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