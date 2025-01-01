وزير الإسكان يُصدر يكلف المهندس أمين شوقي بتسيير أعمال هيئة المياه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 02:36 مساءً - أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، قراراً بتكليف المهندس أمين شوقي عادل محمود حسانين، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ورئيس قطاع المشروعات بالهيئة، بتسيير أعمال رئاسة مجلس إدارة الهيئة القومية المياه الشرب والصرف الصحي.
وبحسب القرار، تكون له السلطات المقررة في هذا الشأن بجانب عمله على أن تتخذ إجراءات الإعلان عن شغل تلك الوظيفة.
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