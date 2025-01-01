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وزير الإسكان يُصدر يكلف المهندس أمين شوقي بتسيير أعمال هيئة المياه - أخبار كلمتك

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وزير الإسكان يُصدر يكلف المهندس أمين شوقي بتسيير أعمال هيئة المياه - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يُصدر يكلف المهندس أمين شوقي بتسيير أعمال هيئة المياه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 02:36 مساءً - أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، قراراً بتكليف المهندس أمين شوقي عادل محمود حسانين، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ورئيس قطاع المشروعات بالهيئة، بتسيير أعمال رئاسة مجلس إدارة الهيئة القومية المياه الشرب والصرف الصحي.

وبحسب القرار، تكون له السلطات المقررة في هذا الشأن بجانب عمله على أن تتخذ إجراءات الإعلان عن شغل تلك الوظيفة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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