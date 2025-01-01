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أول ساعات 2025، توقف نقل الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا - أخبار كلمتك

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أول ساعات 2025، توقف نقل الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا - أخبار كلمتك

أول ساعات 2025، توقف نقل الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 02:45 صباحاً - أعلنت شركة "غازبروم" توقف نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بدءًا من الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت موسكو في الأول من يناير 2025، مع انتهاء صلاحية العقد المبرم بين الطرفين.

 

نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا

وسيحرم هذا التوقف السوق الأوروبية من حوالي 15 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا. ومن المتوقع أن يصبح "التيار البلقاني" المصدر الوحيد للغاز الروسي لأوروبا.

وانتهى العقد بين "غازبروم" و"نفتوغاز أوكرانيا"، الذي تم توقيعه في 30 ديسمبر 2019 لمدة خمس سنوات، مع نهاية عام 2024. وبموجب الاتفاقية، توقفت الإمدادات عبر هذا المسار رسميًا. وكانت السلطات الأوكرانية قد أكدت مرارًا أنها لا تنوي تمديد هذا الاتفاق.


4.5 % من استهلاك الاتحاد الأوروبي

وفي عام 2024، نقلت "غازبروم" عبر هذا المسار حوالي 15.5 مليار متر مكعب من الغاز، ما يعادل 4.5% من إجمالي استهلاك الاتحاد الأوروبي.

وكانت كل من مولدوفا وأربع دول أوروبية هي المستفيدة الرئيسية: سلوفاكيا، والنمسا، وإيطاليا، والتشيك. وكان الغاز الأوكراني يشكل المصدر الرئيسي لإمدادات الغاز في كل من النمسا وسلوفاكيا ومولدوفا.


والآن، سيعتمد الاتحاد الأوروبي على "التيار البلقاني" كمسار رئيسي للغاز الروسي، إذ يستقبل هذا المسار الغاز من "التيار التركي" ويوفر حوالي 14-15 مليار متر مكعب سنويًا لعدد من الدول الأوروبية، منها رومانيا، واليونان، ومقدونيا الشمالية، وصربيا، والبوسنة والهرسك، والمجر.


ارتفاع أسعار الغاز

ويرى الخبراء أن جزءًا من الغاز الروسي الذي كان يُنقل عبر أوكرانيا يمكن تحويله إلى المسار التركي، بمعدل يتراوح بين 1-2 مليار متر مكعب سنويًا، ما يتيح لسلوفاكيا والنمسا استلام إمداداتها عبر هذا المسار.

وأشار خبراء إلى أن توقف العبور عبر أوكرانيا قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز وظهور اختلالات في السوق الأوروبية.


ومع ذلك، يبقى هناك إمكانية لاستمرار نقل الغاز عبر أوكرانيا حتى في غياب اتفاق جديد بين موسكو وكييف، من خلال ثلاثة سيناريوهات محتملة.


سيناريوهات لاستمرار النقل

السيناريو الأول: استمرار شروط النقل ونقل ملكية الغاز دون تغيير، بحيث تقوم شركة أوروبية غير مرتبطة بـ"غازبروم" بحجز السعات اللازمة.


السيناريو الثاني: نقل نقطة تسليم ملكية الغاز من الحدود الأوكرانية-الأوروبية إلى الحدود الروسية-الأوكرانية.


السيناريو الثالث: اعتبار دولة أخرى هي المنشأ القانوني للغاز الروسي، حيث تقوم "غازبروم" ببيع كميات من الغاز داخل السوق الروسية لتغطية الطلب الأوروبي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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