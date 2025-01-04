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البنتاجون: لا نية لإنشاء قاعدة أمريكية في كوباني السورية - أخبار كلمتك

البنتاجون: لا نية لإنشاء قاعدة أمريكية في كوباني السورية - أخبار كلمتك

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البنتاجون: لا نية لإنشاء قاعدة أمريكية في كوباني السورية - أخبار كلمتك

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البنتاجون: لا نية لإنشاء قاعدة أمريكية في كوباني السورية - أخبار كلمتك

البنتاجون: لا نية لإنشاء قاعدة أمريكية في كوباني السورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 12:00 صباحاً - نفت الولايات المتحدة نيتها إنشاء قاعدة أمريكية جديدة في مدينة كوباني (عين العرب) في سوريا.

وردت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الجمعة، على تقارير تفيد بأن الجيش الأمريكي بدأ في إنشاء  قاعدة جديدة في شمال شرق سوريا، يوم الإثنين الماضي.

وبحسب "سبوتنيك"، نفت نائبة المتحدث باسم "البنتاجون" سابرينا سينج، هذه التقارير بشدة، قائلة إنه لا توجد خطط أو نية لبناء قاعدة أمريكية في منطقة عين العرب "كوباني" السورية.

وكانت مقاطع فيديو أظهرت حواجز خرسانية يتم نقلها على مقطورة تحمل العلم الأمريكي في كوباني.

 

انتقادات علنية من تركيا بسبب معارضتها

يشار إلى أن واشنطن تدعم وتدرب المقاتلين الأكراد من قوات سوريا الديمقراطية "قسد"؛ ما أثار انتقادات علنية من تركيا بسبب معارضتها لمثل هذا الدعم.

وانخرطت قوات سوريا الديمقراطية والفصائل المدعومة من تركيا في اشتباكات عنيفة في مناطق شمال شرق سوريا منذ سقوط نظام الأسد.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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