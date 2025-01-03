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السلطات السورية تطلق حملة أمنية لمطاردة فلول الأسد في حلب - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 11:40 مساءً - أطلقت قوات إدارة الأمن العام في سوريا، حملة أمنية واسعة في مدينة حلب، لملاحقة فلول نظام الرئيس السابق بشار الأسد، أسفرت عن اعتقال عدد من المتورطين بأعمال إجرامية ضد الشعب السوري، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

 

السلطات السورية تطلق حملة أمنية لمطاردة فلول الأسد في حلب

وفي وقت سابق، صرح مسؤول أمني في حمص، بأن القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية السورية، وبالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، بدأت حملة تمشيط في عدد من أحياء المدينة لليوم الثاني على التوالي، بحثا عن فلول الأسد.

وقال المسؤول لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إنه "استكمالًا لحملة التمشيط بمدينة حمص، قواتنا دخلت أحياء العباسية والسبيل والزهراء والمهاجرين"، لافتًا إلى أن هدف الحملة البحث والمتابعة والتفتيش عن فلول ميليشيات نظام الأسد.

وأعلنت الداخلية السورية، الخميس الماضي، بدء حملة تمشيط واسعة النطاق في أحياء مدينة حمص، بهدف ملاحقة مجرمي الحرب والمتورطين في جرائم أخرى.

ولاحقًا، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن إدارة العمليات العسكرية في مدينة حمص نفذت حملة أمنية واسعة النطاق في حيي وادي الذهب وعكرمة، اللذين تقطنهما غالبية من أبناء "الطائفة العلوية".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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