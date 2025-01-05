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وزير المالية: "بندير فلوس المواطن وبنرجعها له بشكل أفضل في الخدمات" - أخبار كلمتك

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وزير المالية: "بندير فلوس المواطن وبنرجعها له بشكل أفضل في الخدمات" - أخبار كلمتك

وزير المالية: "بندير فلوس المواطن وبنرجعها له بشكل أفضل في الخدمات" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 11:10 مساءً - قال وزير المالية أحمد كوجك إننا  ندير أموال المواطنين ومسددي الضرائب، ونتعهد بالحوكمة والشفافية هذا سيرجع للمواطن بشكل أفضل في الخدمات، وتكبير الاقتصاد وتعظيم الإيرادات".

إطلاق مبادرات بتكلفة تمويل مخفضة تصل لـ14%

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”:"نسعى لإطلاق مبادرات بمستهدفات واضحة، في النقل والصناعة والتمويل الميسر لمعدات الإنتاج".

 

توسيع القاعدة الضريبية

وأكد “أحمد كوجك”، نسعى لإطلاق مبادرات بتكلفة تمويل مخفضة تصل إلى 14% فقط، وركزنا في مباحثاتنا مع صندوق النقد على استبدال الإصلاحات الضريبية بتوسيع القاعدة الضريبية.

 

سقف الإنفاق الاستثماري للدولة 

ولفت إلى أنه  لأول مرة يتم وضع سقف للإنفاق الاستثماري للدولة بـ تريليون جنيه لفتح الباب بشكل كبير أمام القطاع الخاص، متابعا: الإصلاح عملية مستمرة، ونسعى دائما لتحسين أحوال الناس.

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سقف الدين من إجمالي الناتج المحلي 

وأشار: وضعنا سقف للدين بـ88% من الناتج الإجمالي المحلي وعندنا ضوابط محاكمة شديدة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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