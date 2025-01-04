تواصل اعمال نهب اكبر منتجع سياحي في دمت واعتقال هؤلاء - أخبار كلمتك

تتواصل عملية نهب منتجع الاسدي السياحي بمدينة دمت بمحافظة الضالع.

وقالت مصادر لكريتر سكاي:تتواصل اعمال النهب لمنتجع الاسدي السياحي في دمت دون ان تحرك الجهات المختصة اي ساكن

واضافت:تعرض المنتجع للنهب من قبل الحارس القضائي علي الغرباني ونجله المتخرج المدعو نصر علي الغرباني فيما يدير المنتجع رئيس المحكمة بدمت الحذرمي بدلا من مدير المشروع الذي زج به بالسجن بسبب مطالبته بكشف الحساب لمعرفة اين ذهبت الايرادات التي تقدر بعشرات الملايين قبل ان يطلق سراحه لاحقا

واختتمت:وتم اليوم اعتقال عمال المنتجع وهم عبدالله عبده محسن الدرويش في امن المدير فيما تم توقيف عدد من العمل بسب كشفهم لاعمال النهب واستبدالهم باخرين حيث انهم اعترضوا على قيام الحارس القضائي الغرباني بتوقيف الكيمرات عند المسبح في المنتجع قبل ان يوجه باعتقالهم.

واشارت المصادر الى ان المحاسب محمد علي الظاهري متورط بتسهيل اعمال نهب المنتجع لصالح الحارس القضائي والقاضي الحذرمي