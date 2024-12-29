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#درجات الحرارة المتوقعة #صباح الأحد في المدن اليمنية - أخبار كلمتك

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#درجات الحرارة المتوقعة #صباح الأحد في المدن اليمنية - أخبار كلمتك

#درجات الحرارة المتوقعة #صباح الأحد في المدن اليمنية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 08:37 صباحاً - كلمتك/ خاص

توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، 29 ديسمبر 2024، اختلافًا في درجات الحرارة المتوقعة على العاصمة عدن وعددٍ من محافظات الجنوب واليمن.
 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب العربي
 
عدن (العظمى 29°- الصغرى 24°)
 
المكلا (العظمى 28° - الصغرى 22°)
 
سيئون (العظمى 27° - الصغرى 10°)
 
عتق (العظمى 28° - الصغرى 14°)
 
الغيضة (العظمى 28° - الصغرى 17°)
 
سقطرى (العظمى 28° - الصغرى 18°)
 
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في اليمن:
 
صنعاء (العظمى 25° - الصغرى 03°)
 
تعز (العظمى 23° - الصغرى 11°)
 
الحديدة (العظمى 31° - الصغرى 23°)
 
ذمار (العظمى 22° - الصغرى 01°)
 
مأرب (العظمى 27° - الصغرى 12°)
 
صعدة (العظمى 25° - الصغرى 04°)
 
المحويت (العظمى 21°- الصغرى 09°)
 
عمران (العظمى 25° - الصغرى 02°)

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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