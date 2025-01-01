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الرياضة - 02:46 - هاتفك من بينهم أم لا؟.. واتساب يودع 20 هاتفا ذكيا قديما بحلول 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:46 - هاتفك من بينهم أم لا؟.. واتساب يودع 20 هاتفا ذكيا قديما بحلول 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:46 - هاتفك من بينهم أم لا؟.. واتساب يودع 20 هاتفا ذكيا قديما بحلول 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 02:46 صباحاً - مع حلول عام 2025 يتوقف تطبيق واتساب التابع لشركة Meta عن دعم أكثر من 20 هاتفا ذكيا يعمل بنظام أندوريد، وهي خطوة تركز على الأجهزة التي تعمل بإصدارات قديمة مثل أندرويد 4.4 أو ما هو أقدم، حيث يواصل واتساب تطوير ميزاته وإصدار تحديثات جديدة لضمان تجربة أكثر أمانًا وفعالية.

وبحسب تقرير نشره موقع HDblog، تسعى Meta إلى التخلص التدريجي من الأجهزة القديمة التي لم تعد قادرة على التكيف مع تحديثات التطبيق وميزاته الجديدة. معظم الهواتف المتأثرة تجاوز عمرها عشر سنوات، مما يجعلها غير متوافقة مع أحدث معايير البرامج.

واتساب

الأجهزة التي ستفقد دعم واتساب

وتشمل قائمة الهواتف التي ستفقد دعم واتساب تزامنًا مع حلول العام الميلادي الجديد 2025 الهواتف الآتية:

- هواتف سامسونج من إصدارات: «Galaxy S3 - Galaxy Note 2 - Galaxy Ace 3 - Galaxy S4 Mini».

- هواتف Motorola من إصدارات: Moto G (الجيل الأول) - Motorola Razr HD - Moto E 2014.

- هواتف HTC من إصدارات: «One X - One X+ - Desire 500 - Desire 601.

- هواتف LG من إصدارات: «Optimus G - Nexus 4 - G2 Mini - L90.

- هواتف Sony من إصدارات: «Xperia Z - Xperia SP - Xperia T - Xperia V».

إذا كان هاتفك ضمن القائمة، فقد يكون الوقت قد حان للتفكير في الترقية إلى جهاز جديد.الهواتف الحديثة ليست فقط أكثر توافقًا مع التطبيقات، لكنها أيضًا توفر ميزات أمان أفضل وأداءً أسرع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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